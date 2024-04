Pierina Correa, asambleísta de Revolución Ciudadana, dijo en Contacto Directo que los delitos en los que fue dictaminado culpable Carlos Pólit, quien fue contralor general del Estado durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) , no deben ser motivo para generalizar que el mandato de su hermano fuera corrupto.

Señaló que no puede afirmar que no hubo corrupción, pero indicó que no se puede aseverar que todo un gobierno esté corrompido, como consecuencia de las actitudes irregulares o delictivas de los funcionarios que trabajaron en esa administración.

