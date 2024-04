El próximo 15 de abril es la fecha establecida como el plazo máximo que tienen las empresas del sector privado para el pago de las utilidades . La obligatoriedad del pago cesa cuando la compañía no registró ganancias durante el año pero ¿Cómo puede saber esto el trabajador? Aquí te lo detallamos.

Probablemente, la información de algunas empresas no esté registrada en la página web, sin embargo, esto no la exime del pago que debe de realizar en los próximos días, que de no efectuarse podría recibir una sanción de hasta $9 200.