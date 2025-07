Durante el lunes 30 de junio y martes 1 de julio, clientes de tres instituciones financieras reportaron, mediante redes sociales, inconvenientes para usar sus aplicaciones y plataformas digitales bancarias.

Se quejaron de que no podían hacer transferencias, ni pagos; que no tenían acceso a sus aplicaciones móviles o que simplemente no servían las páginas web de los bancos; que las transacciones se duplicaron o no se acreditaron y que este problema es recurrente.

LEA: Usuarios denuncian fallas en servicios de al menos tres bancos privados