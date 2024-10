Las empresas de telecomunicaciones dicen que no pueden suplir la responsabilidad del Estado de proveer energía para operar

El 29 de octubre, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) anunció tres alternativas de "apoyo a los usuarios" por las fallas en el servicio, provocados por los cortes de luz en todo el Ecuador.

Durante una entrevista para Contacto Directo, su presidenta ejecutiva, Patricia Falconí, ratificó que no se trata de compensaciones, pues proveer de energía eléctrica no es una competencia suya. "Las operadoras telefónicas no pueden suplir al 100 % la responsabilidad del Estado de proveer de energía", señaló.

También detalló el plan que el sector "de manera voluntaria adoptará":