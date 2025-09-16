Economía
16 sep 2025 , 22:05

SRI aún no logra ponerse al día en la devolución del IVA a adultos mayores

El SRI ya hizo desembolsos, pero estos no cubren todos los meses de atraso.

   
    Funcionarios del SRI atienden a personas de la tercera edad.( SRI )
Juan Pinchao
Tras la eliminación del subsidio al diésel, el Servicio de Rentas Internas (SRI) procedió con la devolución del IVA a los adultos mayores y personas con discapacidad entre el 12 y 16 de septiembre, pero aún no logra ponerse al día.

En redes sociales todavía hay quejas por saldos pendientes de hasta cuatro meses.

Internautas comentaron que recibieron los desembolsos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, pero siguen pendientes mayo, junio, julio y agosto. Y ya se avecina septiembre.

El 12 de septiembre, día en que se anunció la eliminación del subsidio al diésel, el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, dijo que ese dinero iría, entre otras finalidades, para la devolución del IVA.

Horas después, el SRI anunció pagos directos para 115 000 beneficiarios, con una inversión de USD 130 millones.

