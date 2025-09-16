SRI aún no logra ponerse al día en la devolución del IVA a adultos mayores

Tras la eliminación del subsidio al diésel, el Servicio de Rentas Internas (SRI) procedió con la devolución del IVA a los adultos mayores y personas con discapacidad entre el 12 y 16 de septiembre, pero aún no logra ponerse al día.

En redes sociales todavía hay quejas por saldos pendientes de hasta cuatro meses.

LEA: Sin subsidio al diésel, SRI anuncia devolución del IVA a adultos mayores

Internautas comentaron que recibieron los desembolsos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, pero siguen pendientes mayo, junio, julio y agosto. Y ya se avecina septiembre.

El 12 de septiembre, día en que se anunció la eliminación del subsidio al diésel, el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, dijo que ese dinero iría, entre otras finalidades, para la devolución del IVA.

Horas después, el SRI anunció pagos directos para 115 000 beneficiarios, con una inversión de USD 130 millones.

LEA: Usuarios se quejan en redes sociales por retrasos en devolución del IVA a adultos mayores