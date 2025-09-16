SRI aún no logra ponerse al día en la devolución del IVA a adultos mayores

Tras la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminacion-del-subsidio-al-diesel target=_blank>eliminación del subsidio al diésel</a>, el Servicio de Rentas Internas <b>(SRI) </b>procedió con la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/devolucion-iva target=_blank>devolución del IVA</a> a los <b>adultos mayores y personas con discapacidad</b> entre el 12 y 16 de septiembre, <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/devolucion-iva-adultos-mayores-subsidio-diesel-EA10107773 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/quejas-redes-sociales-retrasos-devolucion-iva-BB9982074 target=_blank></a>