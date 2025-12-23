El riesgo país de Ecuador se ubicó en 499 puntos

El <b>Ministerio de Finanzas</b> informó hoy, martes 23 de diciembre de 2025, que el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/riesgo-pais target=_blank>riesgo país de Ecuador</a></b> se ubicó en 499 puntos. Se trata del nivel más bajo de los últimos siete años. A finales de<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/riesgo-pais-ecuador-bajo-595-puntos-indice-mas-bajo-julio-2019-MC10476974 target=_blank></a></b>