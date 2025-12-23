Economía
23 dic 2025 , 10:30

El riesgo país de Ecuador se ubicó en 499 puntos

El Gobierno informó que, en ocho meses, desde que el presidente Daniel Noboa ganó la segunda vuelta electoral, este índice ha bajado 1 409 puntos

   
    Imagen referencial de una persona señalando los índices del riesgo país.( Cortesía del Ministerio de Finanzas )
El Ministerio de Finanzas informó hoy, martes 23 de diciembre de 2025, que el riesgo país de Ecuador se ubicó en 499 puntos. Se trata del nivel más bajo de los últimos siete años.

A finales de noviembre pasado, alcanzó los 595 puntos, número que no se había registrado desde julio de 2019.

La Cartera indicó que las políticas económicas del Gobierno Nacional consolidan la credibilidad internacional de Ecuador. "En tan solo ocho meses, desde que el presidente Daniel Noboa ganó la segunda vuelta electoral, el riesgo país ha bajado 1 409 puntos".

Afirma que es la primera vez, en la actual gestión gubernamental, que este índice está por debajo de los 500 puntos. "La proyección es que siga reduciéndose aún más".

El riesgo país es un indicador utilizado en la macroeconomía para determinar la confianza de que un país cumpla con sus obligaciones financieras, tomando en cuenta factores sociales y políticos.

De ese número depende que los inversionistas, bancos y mercados internacionales opten por prestar su dinero a Ecuador, analizando si el Gobierno a cargo es fiscalmente responsable.

