Daniel Noboa anuncia reducción del precio del diésel desde diciembre

El presidente de la República, Daniel Noboa, informó este miércoles 22 de octubre que el precio del galón de diésel bajará desde el 15 de diciembre, pasando de USD 2,80 a USD 2,78.