Daniel Noboa anuncia reducción del precio del diésel desde diciembre

El presidente de la República, Daniel Noboa, informó este miércoles 22 de octubre que el precio del galón de diésel bajará desde el 15 de diciembre, pasando de USD 2,80 a USD 2,78. Además, adelantó que a partir del 15 de febrero de 2026 el valor volverá a reducirse, fijándose en USD 2,70 por galón.

El anuncio del jefe de Estado ocurre luego de que el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunciaron el fin de las protestas contra el Ejecutivo, que alcanzaron los 31 días este miércoles, y que iniciaron justamente en rechazo por el alza del precio del diésel.

Actualmente, cada galón de este combustible se vende en Ecuador en USD 2,80. Ese precio rige desde el sábado 13 de septiembre. Un día antes, cada galón del carburante se expendía en USD 1,80.

Por otra parte, el mandatario reiteró que el precio del cilindro de gas para uso doméstico no subirá.

Este miércoles, la Conaie levantó el paro unas cuatro horas después de que Noboa advirtiera que "entre hoy y mañana" se abrirían las vías de Imbabura, epicentro de las protestas. En horas de la tarde, decenas de policías y militares comenzaron a habilitar las vías en la provincia.

En las protestas fallecieron dos manifestantes presuntamente por disparos de las fuerzas del orden en esa jurisdicción, mientras que en el sur del país una indígena de 61 años falleció por un paro cardio-respiratorio causado supuestamente, y de acuerdo a la Conaie, por los gases lacrimógenos lanzados por las autoridades.

