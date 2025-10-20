Economía
20 oct 2025 , 20:47

El Gobierno asegura que los bonos por el alza del diésel no terminarán en seis u ocho meses

El ministro Harold Burbano señaló que las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel se mantendrán, mientras el Gobierno evalúa su alcance y efectividad.

   
El ministro de Desarrollo Social, Harold Burbano, aseguró que las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel no concluirán en seis u ocho meses, como indican los decretos del Ejecutivo, sino que estos plazos permitirán evaluar el programa y reestructurarlo si es necesario.

Burbano llegó a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, de la Asamblea Nacional, con cifras sobre las compensaciones que el Gobierno está entregando a distintos sectores afectados por la eliminación del subsidio. El bono de mil dólares, conocido como Raíces, destinado al sector agropecuario, cuenta con 83 000 usuarios habilitados y tiene prevista una cobertura de USD 72 millones.

En cuanto al transporte, el ministro señaló que hay 16 000 personas inscritas para recibir la compensación. Según el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), esa cifra alcanza los 19 000 beneficiarios, con una inversión de USD 20,9 millones.

Desde el 1 de octubre, además, se sumaron 55 000 personas a los bonos ya existentes, como Desarrollo Humano, Mis Mejores Años y Una Vida, entre otros, con un monto que alcanzará los USD 12,1 millones hasta diciembre.

El nuevo periodo del programa Jóvenes en Acción, dirigido a personas de 18 a 29 años desempleadas, implicará una inversión de USD 31 millones.

Aunque los decretos del jefe de Estado establecían una duración de seis a ocho meses para las compensaciones, Burbano aclaró que esto no significa que los beneficios concluirán en ese plazo. "Le podemos dar la tranquilidad al país: este incentivo no se va a terminar en seis meses o un año, sino que es necesario que en seis, ocho o doce meses nos sigamos sentando para que este uso eficiente de los recursos se vuelva constante", dijo el ministro en el Parlamento.

Burbano explicó que durante ese periodo se podrá evaluar el consumo real de diésel y, con el resto de información que se recopile, se reestructurarán las compensaciones para garantizar su eficiencia.

