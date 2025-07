¿Puedes perder tus años de aportes si dejas de trabajar? Esto dice el IESS

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad autónoma cuya función principal es proteger a los afiliados y sus familias ante diversas contingencias, como enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, mediante seguros y prestaciones.

En Ecuador, todas las empresas están obligadas a afiliar a sus trabajadores al IESS como un requisito legal.

El IESS administra las contribuciones de afiliados y empleadores para ofrecer seguros de salud, pensiones, riesgos del trabajo y otros beneficios. Además, emite normativas, fiscaliza y supervisa la correcta ejecución de sus programas y servicios, y se encarga de recaudar las aportaciones.

Cuando un afiliado deja de aportar, conserva sus beneficios de salud y pensión durante un período determinado, dependiendo de la prestación.

En el caso de las prestaciones de salud, tras la fecha de cese en el trabajo, el afiliado mantiene la cobertura por dos meses para enfermedades y maternidad.

Respecto a las jubilaciones, se conserva el derecho, aunque con un periodo de protección que depende de los años de aportes:

Si se aportó menos de 20 años, se conserva el 10% del tiempo cotizado.

Sí se aportó entre 20 y 29 años, el 20%.

Sí se aportó 30 años o más, el 30%.

Si el afiliado no cumple los requisitos para acceder a la jubilación, el IESS puede devolver los aportes personales realizados al Seguro de Pensiones, siempre que no se hayan completado al menos cinco años de aportes o no se haya generado el derecho a pensiones de montepío.