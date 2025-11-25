Economía
25 nov 2025 , 10:28

Normativa para prevenir acoso laboral en el sector privado tiene tres reformas

Entre las reformas consta que empleadores con menos de 10 trabajadores ya no tienen la obligación de presentar un reglamento interno.

   
  • Normativa para prevenir acoso laboral en el sector privado tiene tres reformas
    Imagen referencial para graficar a un grupo de trabajo.( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El Ministerio de Trabajo reformó un acuerdo ministerial concerniente a la prevención del acoso laboral en el sector privado.

La texto en cuestión se llama Norma para la Prevención y Atención a todo caso de Discriminación, Violencia y Acoso Laboral en el Sector Privado.

Entre los cambios principales constan:

LEA: ¿Habrá feriados largos por Navidad y Año Nuevo?

  • 1) Para los empleadores que mantienen bajo su relación de dependencia de 1 a 9 personas trabajadoras, no será obligatoria la presentación del Protocolo Interno de Prevención y Erradicación de la Discriminación, Violencia y Acoso Laboral.
  • 2) Para los empleadores que tienen 10 o más personas trabajadoras bajo relación de dependencia, el plazo para presentar el Protocolo Interno de Prevención y Erradicación de la Discriminación, Violencia y Acoso Laboral y el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales se extiende hasta el 31 de julio del año siguiente a su constitución.
  • 3) Los empleadores que ya hayan presentado su Protocolo Interno de Prevención y Erradicación de la Discriminación, Violencia y Acoso Laboral y el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, o cuyo trámite se encuentre en curso, no deberán modificarlos ni presentar nuevos documentos.

    • LEA: El Gobierno de Ecuador analiza subir el sueldo de la mayoría de funcionarios públicos

    En cuanto al punto 1, si bien ya no es necesario contar con un protocolo, las empresas privadas sí deberán seguir los lineamientos del Ministerio de Trabajo. Es decir, promover y respetar de manera progresiva el pleno goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los trabajadores.

    Respecto al punto 2, los empleadores deberán cargar la documentación en el Sistema Único de Trabajo (SUT). El registro se realiza una sola vez. Tras su aprobación, habrá 15 días para descargar la documentación. En caso de que haya observaciones, habrá otro plazo de 10 días para subsanarlas.

    La reforma al acuerdo ministerial fue suscrita por el nuevo ministro de Trabajo, Harold Burbano.

    LEA: Cinco tipos de funcionarios de parroquias rurales tendrán un incremento salarial

    Temas
    Ministerio de Trabajo
    sector privado
    acoso laboral
    actualización
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas