Normativa para prevenir acoso laboral en el sector privado tiene tres reformas

La texto en cuestión se llama Norma para la Prevención y Atención a todo caso de Discriminación, Violencia y Acoso Laboral en el Sector Privado.

El Ministerio de Trabajo reformó un acuerdo ministerial concerniente a la prevención del acoso laboral en el sector privado.

LEA: El Gobierno de Ecuador analiza subir el sueldo de la mayoría de funcionarios públicos

En cuanto al punto 1, si bien ya no es necesario contar con un protocolo, las empresas privadas sí deberán seguir los lineamientos del Ministerio de Trabajo. Es decir, promover y respetar de manera progresiva el pleno goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Respecto al punto 2, los empleadores deberán cargar la documentación en el Sistema Único de Trabajo (SUT). El registro se realiza una sola vez. Tras su aprobación, habrá 15 días para descargar la documentación. En caso de que haya observaciones, habrá otro plazo de 10 días para subsanarlas.

La reforma al acuerdo ministerial fue suscrita por el nuevo ministro de Trabajo, Harold Burbano.

LEA: Cinco tipos de funcionarios de parroquias rurales tendrán un incremento salarial