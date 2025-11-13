Cinco tipos de funcionarios de parroquias rurales tendrán un incremento salarial

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, suscribió el acuerdo ministerial para fijar los pisos y techos de las remuneraciones de servidores públicos de los 824 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.

En específico, para los puestos de presidente, vocal, secretario–tesorero, secretario y tesorero.

El nuevo escalafón salarial estará vigente para 2 000 servidores públicos. Y el salario dependerá de factores como el grupo y la asignación presupuestaria.

En el caso de los ejecutivos, se regirá por esta tabla:

