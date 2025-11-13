Economía
13 nov 2025 , 11:38

Cinco tipos de funcionarios de parroquias rurales tendrán un incremento salarial

El Ministerio de Trabajo mantuvo reuniones con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).

   
  • Cinco tipos de funcionarios de parroquias rurales tendrán un incremento salarial
    La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, firmó el acuerdo ministerial.( Min. Trabajo )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, suscribió el acuerdo ministerial para fijar los pisos y techos de las remuneraciones de servidores públicos de los 824 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.

En específico, para los puestos de presidente, vocal, secretario–tesorero, secretario y tesorero.

LEA: 1 200 personas hicieron largas filas en una feria de empleo, en Cuenca

El nuevo escalafón salarial estará vigente para 2 000 servidores públicos. Y el salario dependerá de factores como el grupo y la asignación presupuestaria.

En el caso de los ejecutivos, se regirá por esta tabla:

LEA: El Ejecutivo pagará la bonificación navideña hasta el 14 de noviembre

Escalafón salarial para ejecutivos.
Escalafón salarial para ejecutivos. ( Captura )

Para los puestos de secretarios y tesoreros, en cambio, aplicará esta tabla:

Escalafón salarial para secretarios y tesoreros.
Escalafón salarial para secretarios y tesoreros. ( Captura )

LEA: Ministerio de Trabajo expide lineamientos para el pago del décimo tercer sueldo este 2025

Temas
funcionarios públicos
parroquias
Acuerdo Ministerial
incremento salarial
Parroquia rural
Ministerio de Trabajo
Ivonne Núñez
Ecuador
Noticias
Recomendadas