Economía
25 nov 2025 , 15:07

Los prestadores externos del IESS reducen su atención ante falta de pagos

La deuda auditada a a escala nacional es de USD 600 millones, pero si se suma lo que falta por auditar, superaría los USD 1 300 millones, según la Asociación Nacional de Prestadores.

   
Insostenible. Así califican su situación los prestadores externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) porque la falta de pagos continúa.

La deuda auditada a a escala nacional es de USD 600 millones, pero si se suma lo que falta por auditar, superaría los USD 1 300 millones, según la Asociación Nacional de Prestadores.

Este año, el IESS dice haber desembolsado USD 528 millones para 439 establecimientos. Pero el monto queda corto porque, por ejemplo, solo se ha cubierto 10 de las 19 provincias en las que hay prestadores externos, el resto no ha recibido nada.

También se ha priorizado a las que brindan atención oncológica y de diálisis, pero hay dependencias de nivel 2 que son las que brindan servicios en varias especialidades, por ejemplo: exámenes, prevención de enfermedades graves y hospitalizaciones cortas. A estos centros se les debe desde 2023.

"Más o menos, desde hace dos meses estamos bajando la afluencia de pacientes porque tampoco recibimos el pago del IESS desde hace bastante tiempo. A los médicos no se han pagado desde hace tres meses", relató la representante de un prestador externo.

La deuda se ha agravado porque el IESS tiene represados meses de facturas que faltan por auditar y sin ese paso previo no hay pago. Los estragos se sienten. En Guayaquil, hay despidos y menos atención a los pacientes derivados del IESS.

"En Durán pasa lo mismo, seguir recibiendo pacientes del iess es practicamente insostenible. Llevamos ya prácticamente desde agosto del 2023, sin pagos. Hemos tenido que prescindir de 53 empleados" dice Bayron Faicán, médico de un prestador externo del IESS.

En Guayas ya hay prestadores externos que han cerrado este año y eso podría agaravarse en diciembre.

"Desde el 1 de diciembre ya no tendrían atención aquí en Guayas lo que correspondería a toda la atención que brindan los prestadores de segundo nivel.​​​​​​" menciona Cristina Freire, vocera de prestadores externos del IESS.

Tras la salida de Édgar Lama, cuya gestión tuvo cuestionamientos, aún no se ha desginado un nuevo presidente del Consejo Directivo del IESS. Ecuavisa solicitó a la institución información respecto al pago a prestadores externos y se está a la espera de una respuesta.

