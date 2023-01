“Petroecuador en agonía”: se usa diésel importado para la energía en la estatal

Es increíble pero cierto. El estado ecuatoriano es propietario de hidroeléctricas pero produce petróleo con energía termoeléctrica. Lo hace a través de contratos con proveedores que utilizan diésel importado y a decir del ministro Fernando Santos Alvite eso hay que reconocer, auditar y revisar.

"Pero el diésel viene desde Houston, cruza el canal de Panamá, llega a Esmeraldas, va en poliducto a Quito, de ahí en tanquero al Coca, se toma el Río Napo en Barcazas. Es una fortuna pero hay gente que hace plata de eso".

Hace 4 años Petroecuador tiene a disposición el enchufe para dotar de energía renovable a sus campos, pero curiosamente nadie se atreve a tomar la decisión. A tres kilómetros de la Refinería Shushufindi está la subestación del mismo nombre, una obra monumental de infraestructura eléctrica que le costó 27 millones de dólares al estado se la hizo para supuestamente abastecer de energía al sistema petrolero y no gastar en energía que se genera con diésel importado. Está lista desde enero de 2017 pero subutilizada.

Según Jorge Luis Hidalgo, experto petrolero: "entiendo que trabajan 30 personas, lo único que hacen es monitorear que no se dañen ninguno de los equipos, porque esa subestación no está conectada a nada, no hay ninguna conexión porque esta subestación está diseñada para el sector petrolero. Nisiquiera puede conectarse la población de Shushufindi. Los que ganan con esto son los generadores eléctricos que generan con diésel".

Este documento firmado por la viceministra de electricidad, Patricia Carrión hace dos meses corrobora lo dicho "a Petroecuador EP no le ha sido posible implementar las acciones previstas para conectar el sistema eléctrico interconectado petrolero al sistema nacional interconectado, a través de la subestación Shushufindi de 138 KV". Es una manera sutil de decir las cosas, en la realidad esto significa desperdicio de recursos por 355 millones de dólares anuales, según cifras del Ministerio de Energía.

Son 2.130 millones de dólares que se pudieron haber ahorrado en los últimos 4 años. Rafael Ponce, asesor jurídico sindicato: "una vez que se ha revelado el asalto a Petroecuador, por parte de Nilsen Arias, no queda sino la certeza de que ha habido un grupo de gente dedicados a llevarse lo que podía en crudo y cocinado".

En marcha está el proceso de auditoría contable que pide el FMI como condición para nuevos desembolsos de crédito. Pero ¿se sabrá quienes son los beneficiarios del lucrativo negocio?

"Ha servido para que se enriquezcan, y para que puedan vivir como reyes algunos sinvergüenzas malos ciudadanos", así piensa Pedro Velasco, Coordinador de la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional.

El colapso operativo de Petroecuador compite con las tardías decisiones del gobierno en materia petrolera.

Para finalizar, un dato más. Los trabajadores de Petroecuador otra hora considerados como burocracia dorada hoy laboran incluso con uniformes viejos, y viven en campamentos deteriorados; estas imágenes fueron proporcionadas por ellos, para evidenciar el nuevo rostro de Petroecuador donde se recaudan millonarios recursos y se olvida su infraestructura, por la corrupción.