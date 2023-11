Petroecuador realizará dos ventas de crudo en el mercado spot

El Gerente General (s) de EP Petroecuador, Reinaldo Armijos Del Hierro, anunció que para el último bimestre de 2023, la estatal petrolera licitará en el mercado spot de crudo un total de 11,1 millones barriles, de los cuales 6,8 corresponden a crudo Oriente y 4,3 a crudo Napo. La licitación que tendrá dos opciones para el comprador: A pago posterior y B anticipado.

En diciembre de este año culminan dos contratos que la petrolera pública mantiene con las compañías Shell Western Supply and Trading Ltd. y PTT International Trading PTE Ltd., desde hace varios años y a partir del próximo año se liberarán seis cargamentos de crudo Oriente y Napo de aproximadamente 360 000 barriles cada uno.

“Hemos trabajado desde esta administración para validar las diferentes formas de hacer negocios, promover acciones que nos permitan aprovechar la coyuntura del mercado. Gracias a ello, estamos viendo los frutos de generar confianza en las empresas que son nuestros socios en los procesos de compra y venta de hidrocarburos en el ámbito internacional”, manifestó.

En este sentido, a la fecha, un total proyectado del 60% del saldo exportable del año 2023 está comprometido, y se busca que este porcentaje sea menor en los próximos años.

