Economía
14 ago 2025 , 14:07

Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales de Ecuador, tras acuerdo tributario

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció sobre la firma del acuerdo con el Gobierno de ecuatoriano.

   
  • Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales de Ecuador, tras acuerdo tributario
    Imagen referencial de la ciudad de Panamá. ( Canva )
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Las agencias tributarias de Panamá y Ecuador firman el 14 de agosto un acuerdo que permitirá la salida del país centroamericano de la lista ecuatoriana de paraísos fiscales, anunció el presidente panameño, José Raúl Mulino.

LEA: Ecuador busca cerrar acuerdo con EE. UU. para eliminar arancel del 15 % a exportaciones

Quote

"Hoy se firmará al mediodía un (acuerdo de) intercambio de información tributaria entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Esto es de suma importancia para ambas naciones, sobre todo porque con esto Panamá saldrá de la lista de paraísos fiscales del Ecuador", declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

El jefe de Estado tuvo palabras de reconocimiento para su colega ecuatoriano, Daniel Noboa, por "el apoyo y el liderazgo" que conllevó la firma del acuerdo tributario y la consecuente salida de Panamá de la lista discriminatoria, que es "el fruto de conversaciones y acercamientos" al respecto entre ambos.

La salida de la lista ecuatoriana "es otro paso en la dirección correcta que me he propuesto y es parte de los esfuerzos de mi Gobierno para salir de todas las listas discriminatorias y de las acciones para mejorar las políticas públicas incluyendo la solicitud de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", agregó Mulino.

Le sugerimos: El SRI ampliará el plazo para declaraciones de obligaciones tributarias

Panamá, en la lista de Ecuador desde 2008

De acuerdo con la información oficial panameña, Ecuador mantiene a Panamá en la lista de paraísos fiscales desde 2008. El país centroamericano salió recientemente de una lista de blanqueo de la Unión Europea (UE) y a finales de 2023 también de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Panamá ha dado pasos con Estados Unidos y la comunidad europea, lo que facilita que nuestro país siga en esta línea y pueda levantar cualquier restricción o lista de paraísos fiscales", afirmó Noboa el pasado 29 de junio en Sevilla (España), tras una reunión con el presidente Mulino. En ella hablaron no solo del tema fiscal, sino de la cooperación en las áreas logística y energética.

Revise: Décimo cuarto sueldo: conozca cómo calcularlo y las sanciones si no le pagan a tiempo

Ecuador "es un importante usuario del Canal de Panamá", destacó entonces Mulino, quien expuso a su colega ecuatoriano sobre los planes de la vía para construir un nuevo embalse que le garantice el suministro de agua, según informó en su momento el Gobierno ecuatoriano.

Temas
paraísos fiscales
acuerdo
listado
SRI
Daniel Noboa
José Raúl Mulino
Ecuador
Panamá
Noticias
Recomendadas