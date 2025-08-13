El SRI ampliará el plazo para declaraciones de obligaciones tributarias

Debido a problemas en la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI), los contribuyentes tendrán una extensión en el plazo para las declaraciones en las obligaciones tributarias.

El SRI explicó que durante el 12 de agosto registraron un "incidente tecnológico" por la "alta demanda" en su sistema de declaraciones.

Por lo que la resolución de ampliación de plazo para las obligaciones tributarias correspondientes solo al 12 de agosto se conocerá en las próximas horas.

Esto generó molestias en varios usuarios, quienes pidieron considerar la ampliación del plazo para los días del reciente feriado.

En agosto 2025 está prevista la declaración mensual del IVA para personas que prestan servicios profesionales con tarifa del 15 %.

