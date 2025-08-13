Economía
13 ago 2025 , 07:31

El SRI ampliará el plazo para declaraciones de obligaciones tributarias

Usuarios reclamaron en redes sociales que pasaron horas frente al computador sin poder realizar el trámite.

   
  • El SRI ampliará el plazo para declaraciones de obligaciones tributarias
    Imagen referencial para graficar la atención en el Servicio de Rentas Internas.( SRI )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Debido a problemas en la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI), los contribuyentes tendrán una extensión en el plazo para las declaraciones en las obligaciones tributarias.

El SRI explicó que durante el 12 de agosto registraron un "incidente tecnológico" por la "alta demanda" en su sistema de declaraciones.

LEA: Emisión de facturas en tiempo real regirá desde 2026, según resolución del SRI

Por lo que la resolución de ampliación de plazo para las obligaciones tributarias correspondientes solo al 12 de agosto se conocerá en las próximas horas.

Esto generó molestias en varios usuarios, quienes pidieron considerar la ampliación del plazo para los días del reciente feriado.

En agosto 2025 está prevista la declaración mensual del IVA para personas que prestan servicios profesionales con tarifa del 15 %.

LEA: Las nuevas reglas para anular facturas y comprobantes electrónicos se aplicarán desde el 1 de agosto

Temas
Servicio de Rentas Internas
ampliación del plazo
SRI
Ecuador
Noticias
Recomendadas