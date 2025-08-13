El SRI ampliará el plazo para declaraciones de obligaciones tributarias

Debido a problemas en la página web del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sri target=_blank>Servicio de Rentas Internas (SRI)</a>, los contribuyentes tendrán una <b>extensión en el plazo</b> para las declaraciones en las obligaciones tributarias. El SRI explicó<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/emision-facturas-tiempo-real-2026-segun-sri-YL9872331 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/nuevas-reglas-anular-facturas-comprobantes-electronicos-1-agosto-FC9859061 target=_blank></a>