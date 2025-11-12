Noboa anuncia bono de USD 470 para policías y militares

El presidente de la República, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-alianzas-publico-privadas-iess-BE10410760 target=_blank>Daniel Noboa</a></b>, anunció este miércoles 12 de noviembre la entrega de un nuevo bono para los <b>más de 100 000 policías y militares</b> del país. La compensación, denominada <b>'Legad</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/presidente-daniel-noboa-ha-creado-gobierno-siete-nuevos-bonos-diferentes-sectores-ND10136694 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <i><b></b></i>