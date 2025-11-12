Economía
Noboa anuncia bono de USD 470 para policías y militares

La compensación fue entregada a más de 100 000 uniformados.

   
    Imagen de archivo del presidente de la República, Daniel Noboa, en una ceremonia de la Policía Nacional. ( Flickr Presidencia )
El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este miércoles 12 de noviembre la entrega de un nuevo bono para los más de 100 000 policías y militares del país.

La compensación, denominada 'Legado de Honor', se otorga —según explicó el mandatario en redes sociales— "en reconocimiento al riesgo que asumen día a día al poner sus vidas en la primera línea".

Lea también: El presidente Daniel Noboa ha creado en su gobierno siete nuevos bonos para diferentes sectores

La Presidencia de la República precisó que el monto del bono será de USD 470, equivalente a un salario básico unificado, y aclaró que no está relacionado con el décimo tercer sueldo, cuyo pago está previsto antes del viernes 14 de noviembre.

- En desarrollo -

