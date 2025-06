El incremento del precio del verde en Ecuador ya impacta a negocios de comida

El incremento del precio del verde en Ecuador ya impacta a restaurantes y pequeños negocios que dependen de este ingrediente para elaborar platos tradicionales.

Una picantería de Guayaquil, donde preparan cazuelas y bollos, antes invertía USD 63 en nueve cajas de verde dominíco para su producción semanal, ahora paga USD 171 por la misma cantidad.

"El margen de ganancia sí se ha disminuido siquiera en un 30 % más o menos", dice José Valderrama, un trabajador del negocio.

Negocios populares dedicados a la venta de bolones enfrentan dificultades similares, no solo por precio, sino por calidad y tamaño.

"Este verde flaquito que ahora sale. Para hacer un bolón tengo que tener cuatro verdes de estos, cuatro", dice Mercedes Bolaños, quien antes compraba tres racimos grandes por días y ahora necesita cinco.

Aunque no ha subido el precio, ha tomado otras medidas. “Reduzco el tamaño porque, si no, los clientes no van a querer pagar más. 'Ay, que más chiquito' me dicen y digo: 'mijito, ya sabe que está caro el verde'", comenta.

En un restaurante de Cuenca, este encarecimiento ha provocado un leve aumento en los precios de platos apetecidos como el tigrillo, bolones y patacones.

“Si le subimos unos USD 0,25 más porque ahorita el verde están a dos por USD 1, o si están más pequeños, están tres de USD 1”, relata un emprendedor.

Los comerciantes aseguran que sus proveedores les han indicado que factores climáticos y la plaga del moko han afectado la producción.

Una de las ciudades donde escasea este alimento es Babahoyo. Ahí, Lola Solís, que vende tortillas de verde, redujo su producción por el alto costo del racimo grande, que pasó de USD 4 a USD 12. Esto la instó a buscar alternativas.

“En mi caso, por ejemplo, estamos haciendo tortillas de yuca, de mote, hacemos torrejas”, indicó.

A Katty Viscarra, en cambio, le tocó limitar las porciones de verde en los platos del caldo de salchicha que vende.

“Unas dos tripitas de verde en cada platito para que me pueda alcanzar y pueda medirme con el verde”, reconoce.

En Manabí, las chiflerías también enfrentan nuevos retos. Hasta hace pocas semanas, 100 verdes costaban entre USD 10 y USD 11. Hoy bordean los USD 20, y vienen con menor tamaño y calidad. Esto ha obligado a reducir el gramaje de las fundas para no alterar los precios.

Según el INEC, Manabí concentra aproximadamente el 40% de toda la producción de plátano que se genera en el país.