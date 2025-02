Así mismo, el SRI señaló que para la reducción de gastos se puede registrar hasta cinco cargas familiares. En esta categoría entran padres, cónyuges e hijos, estos últimos, que no tengan 21 años de edad. Las cargas familiares no deben registrar ingreso gravados de impuesto a la renta. Además dos o más contribuyentes no pueden tener a una misma persona como carga familiar.