30 oct 2025 , 13:20

El Gobierno plantea el pago de sueldos de profesores, jueces y médicos con dinero procedente de créditos en 2026

En la Constitución se establece que los egresos permanentes, como salud, educación y justicia, se pagan con ingresos permanentes. Noboa declaró una excepcionalidad para hacerlo con deuda pública, es decir, con préstamos.

   
    Foto del presidente Daniel Noboa durante una entrega de becas del Programa de Becas para Educación Continua, el 15 de agosto de 2025.( Presidente de la República )
David Muñoz
El presidente Daniel Noboa declaró una excepcionalidad para financiar los egresos permanentes para salud, educación y justicia de Ecuador en 2026 con ingresos no permanentes.

Es decir, que el monto destinado para pagos como sueldos de docentes, jueces y médicos podrá provenir del endeudamiento público, como los créditos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Desarrollo (BID).

Ayer, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el desembolso de USD 600 millones para Ecuador, después de que completó la tercera revisión del acuerdo crediticio suscrito en mayo del año pasado y que asciende a USD 5 000 millones para un periodo de cuatro años.

El Decreto Ejecutivo que anunció esta medida se produce de cara a la entrega del Presupuesto General del Estado 2026, que debe ser presentado a la Asamblea Nacional hasta el 31 de octubre.

En el artículo 286 de la Constitución de Ecuador se establece que los egresos permanentes se pagan con ingresos permanentes, pero que, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.

Noboa avocó esa condición por recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas, que señaló que existe una brecha estructural presupuestaria, ya que el crecimiento de los ingresos permanentes es inferior al de las necesidades del gasto.

