El Gobierno debe presentar la proforma presupuestaria de 2026 hasta el 31 de octubre

El Gobierno Nacional tiene hasta este viernes 31 de octubre para presentar la proforma presupuestaria de 2026, un documento clave que delineará los ingresos, gastos, inversiones y necesidades de financiamiento del próximo año.

Será un ejercicio complejo, marcado por una contracción en la velocidad de crecimiento económico, según el Banco Central del Ecuador (BCE), y por menores ingresos derivados del precio del petróleo. Sin embargo, el peso del subsidio al diésel desaparecerá de esas cuentas.

A este panorama se suma una limitada capacidad de maniobra fiscal, debido al endeudamiento de corto plazo adquirido en los últimos años.

La economista Gabriela Calderón advierte sobre un problema estructural: la distancia entre lo que se proyecta en el papel y lo que realmente se ejecuta.

"Para mejorar las finanzas públicas no basta con tener un buen presupuesto; se necesitan reformas económicas y estructurales. Ecuador requiere una reducción sostenida del gasto", señaló Calderón.

El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, identifica dos retos centrales en la proforma del próximo año. El primero está vinculado al incremento anual del gasto en educación y salud que ordena la Constitución.

"Este año, en la proforma de 2025, se registraron USD 2 000 millones adicionales para salud y otros USD 2 000 millones para educación. Se incluyeron como gastos, pero en ingresos se pusieron montos esperados que no se concretaron. Al final del año, ni se cumple el ingreso ni el gasto", explicó.

El segundo desafío está del lado de las obligaciones financieras. En 2026, el Estado necesitará más recursos para cubrir la deuda pública.

"Habrá que tomar USD 7 000 millones de deuda nueva para pagar la vieja, y otros USD 4 000 o 5 000 millones adicionales para cubrir el déficit fiscal", añadió Ortiz.

El escenario de 2026 luce complejo. El efecto rebote que impulsó la economía en 2025 ya no estará presente, y el margen de acción es estrecho.

"Son los mismos retos que han enfrentado administraciones anteriores, que han mantenido al país en un estancamiento de una década por postergar reformas estructurales y sostener un déficit abultado", concluyó Calderón.

La proforma revelará la estrategia fiscal del Gobierno para 2026, los niveles de gasto, el financiamiento externo y el déficit proyectado. Todo ello permitirá dimensionar cuánto dinero le sigue haciendo falta al país para equilibrar sus cuentas.