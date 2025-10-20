Economía
20 oct 2025 , 17:05

El precio del gas doméstico se mantiene en USD 1,65 en Ecuador

El ministerio del Ambiente y Energía por medio de un comunicado en sus redes sociales ratifica el precio del gas licuado de petróleo de uso doméstico.

   
  • El precio del gas doméstico se mantiene en USD 1,65 en Ecuador
    Gobierno desmiente aumento del precio del Gas doméstico( Archivo. )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La tarde del lunes 20 de octubre de 2025, por medio de un comunicado en su cuenta de la red social X, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) ratificó el precio del gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico en USD 1,65.

LEA: Un paciente, de 75 años, fue trasladado desde Ibarra hasta Quito en medio de las protestas

En el comunicado, la cartera de Estado menciona que, de acuerdo con la Resolución Nro. ARCH-DE-2025-0029-RES, se actualizan únicamente las tarifas por la prestación del servicio público de comercialización de GLP, valor que será cancelado por EP Petroecuador a las comercializadoras privadas que brindan este servicio a la ciudadanía.

LEA: La tasa de fecundidad, en adolescentes de 15 a 19 años, se redujo en Ecuador

La entidad señala que el precio del GLP no cambiará e insta a los ciudadanos a mantenerse informados por canales oficiales. El precio de venta al consumidor final del gas de uso doméstico es de USD 1,65.

Comunicado sobre el precio del Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico.
Comunicado sobre el precio del Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico. ( Ministerio de Ambiente y Energía )
Temas
precio del gas
especulación
gas de uso doméstico
GLP
Agencia de Regulación y Control de Energía
ministerio de energía
Ecuador
Noticias
Recomendadas