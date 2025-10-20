El precio del gas doméstico se mantiene en USD 1,65 en Ecuador

La tarde del lunes 20 de octubre de 2025, por medio de un comunicado en su cuenta de la red social X, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) ratificó el precio del gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico en USD 1,65.

En el comunicado, la cartera de Estado menciona que, de acuerdo con la Resolución Nro. ARCH-DE-2025-0029-RES, se actualizan únicamente las tarifas por la prestación del servicio público de comercialización de GLP, valor que será cancelado por EP Petroecuador a las comercializadoras privadas que brindan este servicio a la ciudadanía.

La entidad señala que el precio del GLP no cambiará e insta a los ciudadanos a mantenerse informados por canales oficiales. El precio de venta al consumidor final del gas de uso doméstico es de USD 1,65.