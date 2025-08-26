Economía
26 ago 2025 , 11:29

El Gobierno busca alquilar 430 megavatios en barcazas termoeléctricas a pocos días del estiaje

El contrato de una barcaza de 100 megavatios ya fue adjudicado a una empresa turca y está pendiente contratar otros 230 megavatios en energía flotante.

   
    La barcaza termoeléctrica de bandera turca Emre Bey que tiene capacidad de 100 megavatios y que está operativa desde agosto de 2024( API )
Ecuador está a cinco días de que empiece septiembre, época considerada de estiaje, y el Gobierno aún tiene pendiente cubrir 501 megavatios que no ha logrado ponerlos operativos.

150 megavatios corresponden al fracaso de los proyectos termoeléctricos Salitral y Quevedo a cargo de la compañía Progen. 91 megavatios de Termoesmeraldas III que aún no ha sido entregada por completo por la empresa Austral y 260 megavatios en generadores de alquiler para dos centrales en Guayaquil cuyo proceso de contratación se declaró desierto porque las ofertas no fueron calificadas.

El Ministerio de Energía a contra reloj busca contratar más barcazas termoeléctricas adicionales a las dos embarcaciones turcas que ya están disponibles en Guayaquil.

La primera opción es una barcaza de 100 megavatios por un plazo de tres meses cuyo contrato ya fue adjudicado este lunes a la empresa turca Karpowership, la misma que opera las otras embarcaciones.

La segunda es alquilar uno o más barcos que produzcan hasta 230 megavatios, pero esa alternativa recién está en proceso de cotización que se cerró el pasado jueves, es decir, todavía todo está en papeles.

A estos esfuerzos se suman los trabajos que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) hace en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair que tiene capacidad para producir 1 500 megavatios. En su embalse arribaron dos embarcaciones para dragar ese afluente.

La primera tiene un sistema de alta potencia para remover 900 metros cúbicos de sedimentos por hora y la segunda está especializada en detectar con precisión cuáles son las áreas donde más se acumulan los residuos.

El dragado servirá para mejorar el caudal para la generación en las horas de mayor consumo, especialmente entre las seis de la tarde y las 10 de la noche, pues cuando hay exceso de sedimento, la central tiene que paralizar sus operaciones como ya ocurrió en otras ocasiones.

