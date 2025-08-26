El Gobierno busca alquilar 430 megavatios en barcazas termoeléctricas a pocos días del estiaje

Ecuador está a cinco días de que empiece septiembre, <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estiaje-ecuador&amp;ved=2ahUKEwiMhJ7ggqmPAxV4RzABHaUpMvwQFnoECBkQAQ&amp;usg=AOvVaw2w4jrrj3vhACYxt-bWs1Bs>época considerada de estiaje</a>, y el Gobierno aún tiene pendiente cubrir 501 megavatios que no ha logrado ponerlos operativos. 150 megavatios<a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ecuador-proyecto-termoelectrico-salitral-energia-finales-agosto-DK9369162&amp;ved=2ahUKEwjxi42-g6mPAxUsRjABHQeTMSIQFnoECCEQAQ&amp;usg=AOvVaw3fvRTfXI6MyZEL5tEwwRai></a><b></b><b></b> <a href=http://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-alquiler-260-megavatios-energia-termica-BI9497298></a> <b></b> <b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/260-megavatios-celec-no-disponibles-estiaje-IA9763813></a> <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corporacion-electrica-del-ecuador&amp;ved=2ahUKEwjK_YK0hKmPAxWTRjABHec9Nr0QFnoECBcQAQ&amp;usg=AOvVaw2lrBBiRATE5zuYuot-4jpC></a> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/apagones-ecuador-septiembre-esto-dice-gobierno-noboa-ED9522879></a> <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/lluvias-amazonia-sacan-operacion-centrales-hidroelectricas-MA9615284&amp;ved=2ahUKEwik6q3RhKmPAxVDQjABHTsuIgwQFnoECBcQAQ&amp;usg=AOvVaw1nnZRQAMoOQ3OCYnoEE1jS></a>