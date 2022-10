Uno de los puntos que generó un amplio debate dentro de las mesas de diálogo es la focalización del subsidio de los combustibles. La polémica radica en que, tras 90 días de conversaciones, el Gobierno y las organizaciones sociales no llegaron a acuerdos totales y solamente se alcanzaron algunas concordancias.

Por un lado, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, quien se encargó de presidir esas mesas, manifestó que las posturas de las organizaciones fue "el todo o el nada". Del otro, la Conaie, Fenocin y Feine pedían reducir el precio para determinados sectores y eliminar el subsidio para otros, como el camaronero y de pesca.

Desde el Gobierno se ha indicado que todavía no saben cómo focalizar, pero que hay un plan piloto de tres meses que prioriza bombas de gasolina de propiedad de Petroecuador y con énfasis en fronteras para evitar el contrabando.

Esos temas se analizaron a las 20:30 de hoy, martes 18 de octubre del 2020, en el Ecuavisa Space denominado 'Focalización a los combustibles, ¿una medida efectiva?', conducido por Carjos Rojas Araujo, director del programa Políticamente Correcto.

Los invitados fueron Henry Llanes, experto petrolero; Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del petróleo (Camddepe) y Darío Dávalos, analista en temas energéticos.

Para Erazo, el país vive una oportunidad histórica para que se focalice los subsidios a los combustibles, pero debe hacérselo de manera técnica. Recordó que desde su gremio enviaron un oficio a la Presidencia de la República y ministros indicándoles que se ponían a las órdenes para participar en las en las mesas técnicas, porque a la final no olvidemos de que nosotros somos parte del mercado de combustibles y conocen cómo es la dinámica.

No obstante, el Régimen no los invitó. "No entendemos porque incluso en las propuestas que las hemos hecho públicas tampoco se han tomado en cuenta. Más bien a través de la prensa conocemos las resoluciones que han tomado".

Dávalos hizo referencia al contexto internacional que en la actualidad tiene alta incidencia en el precio de los combustibles, materias primas como el petróleo y también los derivados, porque Ecuador finalmente importa una gran cantidad.

Considera que el Ministerio de Finanzas es la entidad que debe encargarse de definir la metodología para manejar el subsidio, no Petroecuador porque sus tareas se remiten a la exploración, explotación, comercialización nacional y comercialización exterior y refinación del petróleo.

De su parte, Llanes señaló que, como no están definidos los precios en función de costos, así baje el valor de la materia prima y el precio del petróleo los precios se van a mantener tal como están.

En cuanto a la focalización, esta dependerá de la rapidez política y técnica con la que el Gobierno apure las comisiones y los trámites.

