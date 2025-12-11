4 de cada 10 trabajadores no reciben el décimo tercer sueldo, según estudio de Multitrabajos

Un nuevo estudio revela que cuatro de cada diez trabajadores ecuatorianos no percibe el décimo tercer sueldo, pese a ser un derecho garantizado por ley. La investigación analiza cómo este beneficio influye en la motivación laboral y detalla los rubros en los que suele invertirse este ingreso adicional.

Según el análisis realizado por Multitrabajos, en el que participaron 459 trabajadores del país, el 40 % de los encuestados afirmó no recibir el décimo tercer sueldo en diciembre. Aunque la cifra continúa siendo elevada, representa una mejora de nueve puntos porcentuales respecto a 2024, cuando apenas el 51 % aseguraba recibirlo.

Lea también: Ministerio de Trabajo expide lineamientos para el pago del décimo tercer sueldo este 2025

La principal razón por la que los trabajadores no acceden a este beneficio es la informalidad laboral. Este dato coincide con el último reporte del INEC, que en octubre de este año registró que el 51,5 % de las personas ocupadas trabaja en el sector informal.

En cuanto al uso del décimo tercer sueldo, el estudio indica que el 52 % de quienes sí lo reciben lo destina al pago de deudas, el 20 % a compras navideñas, el 17 % al ahorro y el 11 % a inversiones. Aun así, la mitad de los encuestados asegura que el monto no les alcanza para cubrir todos los gastos de diciembre, mientras que el resto afirma que sí logra cubrir sus necesidades hasta fin de año.

El informe también evidencia el impacto del beneficio en el clima laboral: ocho de cada diez trabajadores afirman que el décimo incrementa su motivación y bienestar, haciéndolos sentir más satisfechos al realizar sus labores diarias. Esto convierte al décimo tercer sueldo en un factor clave para generar entornos laborales más estables y productivos.

Revise además: ¿Cómo calcular el décimo tercer sueldo y quiénes lo recibirán?