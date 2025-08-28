Expo Multitrabajos Online 2025 arrancó con más de 5 000 vacantes

Inició la Expo Multitrabajos Online 2025, <b>la feria de </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/empleo target=_blank>empleo</a><b> más grande de Ecuador y Latinoamérica</b>. El evento, que se desarrollará hasta el 31 de agosto, ofrece más de 5 000 vacantes en distintas área<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/inicio-clases-sierra-amazonia-organizar-horarios-estudio-descanso-NA10014283 target=_blank></a> <b></b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.multitrabajos.com/ target=_blank></a><b></b>