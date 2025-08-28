Expo Multitrabajos Online 2025 arrancó con más de 5 000 vacantes

Inició la Expo Multitrabajos Online 2025, la feria de empleo más grande de Ecuador y Latinoamérica . El evento, que se desarrollará hasta el 31 de agosto, ofrece más de 5 000 vacantes en distintas áreas profesionales y cuenta con la participación de más de 90 empresas nacionales y multinacionales.

Entre otras. Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Multitrabajos.com en Jobint, señaló que el evento busca romper barreras geográficas y de tiempo:

"Expo Multitrabajos Online es una experiencia laboral única en el país. Gracias a su formato digital, elimina las barreras geográficas y de tiempo, permitiendo que más personas puedan acceder a oportunidades reales de trabajo en empresas líderes del mercado. Este evento también agiliza el proceso de selección, conecta de manera eficiente a los talentos con las vacantes, y refleja el compromiso de Multitrabajos por transformar el acceso al empleo en Ecuador”

En su edición 2024, la feria generó más de 1 millón de visitas a la plataforma y cerca de 900 000 postulaciones. Este año, la expectativa es superar esas cifras.

Además, como parte de la experiencia, los especialistas en Recursos Humanos seleccionaron 10 búsquedas destacadas para orientar a los postulantes, entre ellas: