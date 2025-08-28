Sociedad
Expo Multitrabajos Online 2025 arrancó con más de 5 000 vacantes

La feria laboral digital más grande del país reúne a más de 90 empresas nacionales e internacionales.

   
Inició la Expo Multitrabajos Online 2025, la feria de empleo más grande de Ecuador y Latinoamérica. El evento, que se desarrollará hasta el 31 de agosto, ofrece más de 5 000 vacantes en distintas áreas profesionales y cuenta con la participación de más de 90 empresas nacionales y multinacionales.

El acceso es 100% gratuito y los interesados solo deben ingresar a Multitrabajos.com para postular. La plataforma permite a los talentos crear o actualizar su currículum y compartirlo con las principales compañías del país durante los siete días de la feria.

Entre las empresas participantes destacan:

  • Pepsi
  • Tesalia
  • Grupo Vilaseca
  • Nestlé
  • Grupo El Rosado
  • Marcimex
  • Quifatex
  • Claro
  • Banco Internacional
  • La Ganga
  • Sweet & Coffee

    • Entre otras. Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Multitrabajos.com en Jobint, señaló que el evento busca romper barreras geográficas y de tiempo:

    "Expo Multitrabajos Online es una experiencia laboral única en el país. Gracias a su formato digital, elimina las barreras geográficas y de tiempo, permitiendo que más personas puedan acceder a oportunidades reales de trabajo en empresas líderes del mercado. Este evento también agiliza el proceso de selección, conecta de manera eficiente a los talentos con las vacantes, y refleja el compromiso de Multitrabajos por transformar el acceso al empleo en Ecuador”

    En su edición 2024, la feria generó más de 1 millón de visitas a la plataforma y cerca de 900 000 postulaciones. Este año, la expectativa es superar esas cifras.

    Además, como parte de la experiencia, los especialistas en Recursos Humanos seleccionaron 10 búsquedas destacadas para orientar a los postulantes, entre ellas:

  • Ejecutivos de ventas en Pepsi - Tesalia.
  • Especialista de Producto en Grupo Vilaseca.
  • Auxiliar de restaurante en Grupo El Rosado.
  • Ingeniero de Calidad en Grupo Consenso.
  • Asesor Comercial en Marcimex.
  • Supervisor de Logística en Plasticaucho.
  • Técnicos en Guayaquil para Inducorp.
  • Pasante de Sistemas en Pronaca.
  • Jefe de Producción en Quifatex.
  • Supervisor de Ventas en Gerardo Ortíz.

    • La feria también se replica en países como Argentina y Perú, donde Jobint ha organizado ediciones con hasta 15 000 vacantes y más de un millón de postulaciones.

