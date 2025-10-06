Ecuador
¿Cómo calcular el décimo tercer sueldo y quiénes lo recibirán?

La medida busca inyectar liquidez y dinamizar la economía antes de fechas comerciales como el Black Friday. El beneficio, que legalmente se paga en diciembre, se entregará a los servidores públicos el 14 de noviembre de 2025.

   
    Billetes de 1 dólar( Foto de Unsplash )
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el adelanto del pago del décimo tercer sueldo para todos los trabajadores del sector público, una medida económica que busca inyectar liquidez en el último trimestre del año. Al adelantar este beneficio, que tradicionalmente se recibe antes de Navidad, el Ejecutivo espera fomentar un consumo interno y que las familias aprovechen las ofertas comerciales que se concentran en noviembre, como el Black Friday y el Cyber Monday.

Este adelanto aplica exclusivamente a los trabajadores del sector público bajo relación de dependencia del Estado ecuatoriano, un grupo que incluye a servidores públicos, personal de salud, docentes, militares y policías. Aunque la disposición no es obligatoria para la empresa privada, el presidente Noboa extendió una invitación a este sector para que se sume a la iniciativa. Es fundamental recordar que, por ley, todos los trabajadores del país tienen derecho a este beneficio, o su parte proporcional si no han laborado el año completo.

La fecha estipulada para que los funcionarios públicos reciban este ingreso extra es el 14 de noviembre de 2025, casi un mes antes del plazo legal. Según el artículo 111 del Código de Trabajo, el pago del décimo tercer sueldo tiene como fecha límite el 24 de diciembre de cada año. El Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad encargada de coordinar la ejecución de este pago anticipado para garantizar su correcta distribución.

¿Cómo se calcula este beneficio?

El décimo tercer sueldo, también conocido como bono navideño o decimotercera remuneración, corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte (1/12) del total de las remuneraciones que el trabajador percibió durante el periodo de cálculo. Este periodo se establece del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso.

Para calcular el monto exacto, se suman las remuneraciones que incluyen el sueldo base mensual, las comisiones, las horas extras y las bonificaciones fijas habituales del salario. Es clave diferenciar que se excluyen del cálculo otros rubros como las utilidades, el décimo cuarto sueldo, los viáticos, los fondos de reserva o las compensaciones por salario digno. La fórmula aplicada es: Total Remuneraciones \div 12 = Monto del Décimo Tercer Sueldo.

Respecto a la modalidad de pago, los trabajadores, desde 2015, pueden optar por recibir el décimo tercer sueldo de forma mensual o acumulada. Aquellos servidores públicos que verán el adelanto en noviembre son quienes presentaron la solicitud por escrito para acumular el pago durante los primeros 15 días del año. La normativa ecuatoriana es estricta: el incumplimiento del pago dentro de la fecha límite conlleva multas que oscilan entre tres y veinte salarios básicos unificados.

Finalmente, la medida beneficia también a otros grupos sociales, ya que el décimo tercer aporte es un derecho social. Los jubilados del IESS reciben la decimotercera pensión hasta el 20 de diciembre, calculada de forma similar (la doceava parte de las pensiones recibidas). Además, los beneficiarios de pensión alimenticia también reciben un décimo tercer aporte, equivalente a la pensión recibida durante el último año, asegurando que el beneficio se extienda a la protección de la niñez y adolescencia.

