¿Cómo calcular el décimo tercer sueldo y quiénes lo recibirán?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el adelanto del pago del décimo tercer sueldo para todos los trabajadores del sector público, una medida económica que busca inyectar liquidez en el último trimestre del año. Al adelantar este beneficio, que tradicionalmente se recibe antes de Navidad, el Ejecutivo espera fomentar un consumo interno y que las familias aprovechen las ofertas comerciales que se concentran en noviembre, como el Black Friday y el Cyber Monday.

Este adelanto aplica exclusivamente a los trabajadores del sector público bajo relación de dependencia del Estado ecuatoriano, un grupo que incluye a servidores públicos, personal de salud, docentes, militares y policías. Aunque la disposición no es obligatoria para la empresa privada, el presidente Noboa extendió una invitación a este sector para que se sume a la iniciativa. Es fundamental recordar que, por ley, todos los trabajadores del país tienen derecho a este beneficio, o su parte proporcional si no han laborado el año completo.

La fecha estipulada para que los funcionarios públicos reciban este ingreso extra es el 14 de noviembre de 2025, casi un mes antes del plazo legal. Según el artículo 111 del Código de Trabajo, el pago del décimo tercer sueldo tiene como fecha límite el 24 de diciembre de cada año. El Ministerio de Economía y Finanzas es la entidad encargada de coordinar la ejecución de este pago anticipado para garantizar su correcta distribución.

