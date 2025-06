Estancamiento laboral: Ecuador aún no logra superar el número de empleos que generó antes de la pandemia

Dentro del Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS), elaborado por el INEC, no se contabiliza como trabajo a las afiliaciones del régimen voluntario, pero sí recopilan esos números . Para diciembre de 2015, los semicontribuyentes y los voluntarios sumaban 169 425 registros. En abril de 2025, esta cifra alcanza 484 168. Por ello, pese a que no han crecido los empleos, sí lo han hecho las afiliaciones totales al IESS, pasando en 10 años de 3 513 376 a 3 803 951 .

El INEC tiene otra herramienta para estudiar el sector laboral ecuatoriano: la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).



Según los resultados recopilados, hasta mayo de 2025, existen 8 382 320 personas trabajando en Ecuador, pero solo tres millones de esas plazas son consideradas como empleo adecuado: perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y trabajan igual o más de 40 horas a la semana.

Después se encuentra el empleo no pleno, con 2.6 millones de casos. Son personas que percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/0 trabajaron menos de la jornada legal. Bajo una línea similar se encuentra el subempleo, con 1.8 millones de personas en esa categoría, pero quienes sí desean trabajar horas extras.

Por último está el empleo no remunerado, con 829 mil trabajadores no remunerados del hogar y ayudantes no remunerados de asalariados/ jornaleros. Hace 10 años, había 7 millones de ecuatorianos con empleo, pero 3.4 de ellos tenían un trabajo adecuado.

El estancamiento de plazas de trabajo fue abordado por el Gobierno en el referendo y consulta popular de 2024, cuando se intentó impulsar la modalidad de trabajo por horas, pero la propuesta fue negada por la ciudadanía.

El presidente Daniel Noboa, en una entrevista realizada el 23 de mayo, aseveró que en el primer año de su segundo gobierno no realizará reformas al Código del Trabajo, por lo cual se esperarían acciones en este ámbito recién desde 2026.