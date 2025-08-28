Economía
28 ago 2025 , 19:37

La estabilidad económica es necesaria para una adecuada gestión de riesgos fiscales

Laudos arbitrales y sentencias contra el Estado, baja de la producción petrolera y apagones son los principales riesgos fiscales que el Gobierno recoge en un informe que fue adjuntado a la Proforma Presupuestaria que se entregó a la Asamblea Nacional

   
Para preservar la estabilidad económica y financiera del país, es necesario una gestión adecuada de los riesgos fiscales, que son amplios. Van desde factores externos hasta situaciones internas que podrían generar una variación significativa en los ingresos nacionales o en los montos a desembolsar.

El Ministerio de Economía y Finanzas los analiza en un informe.

Dentro de los riesgos fiscales caben el precio internacional del petróleo, las políticas arancelarias de los socios comerciales, desastres naturales, apagones o sentencias de laudos arbitrales que obliguen al país al pago de montos millonarios.

Las demandas contra el Estado ecuatoriano

Las demandas contra el Estado son un riesgo fiscal latente y significativo. Según la Procuraduría General del Estado, en el 2025, podrían ejecutarse los siguientes litigios: Chevron por USD 2 000 millones, Codelco por USD 567,7 millones, China Road and Bridge Corporation por USD 36,5 millones, Aecon por USD 12 millones y medio y Agoyan Tanker por USD 9 millones. Un total de 2625,7 millones

Cabe señalar que, a cuenta de laudos y sentencias, el país entre 2021 y 2024 pagó 582 millones y medio de dólares. En 2025, habrá un desembolso de USD 291,3 millones por el mismo concepto...

Otro factor de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia se deriva de la baja producción de petróleo debido al cierre de campos, lo cual se traduce en una pérdida estimada de 1 600 millones de dólares en el periodo 2024 - 2028.. También se menciona el estiaje que provocó en 2024, 1 916 millones de dólares en perdidas por cortes de energía.

