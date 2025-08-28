La estabilidad económica es necesaria para una adecuada gestión de riesgos fiscales

Para preservar la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estabilidad-financiera target=_blank>estabilidad económica y financiera del país</a></b>, es necesario una gestión adecuada de los <b>riesgos fiscales</b>, que son amplios. Van desde factores externos hasta situaciones internas que<b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/presupuesto-salud-se-incremento-usd-576-millones-2025-MA10018532 target=_blank></a></b>