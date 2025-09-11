El Gobierno requiere USD 671 millones adicionales para enfrentar la temporada seca este año

El Gobierno Nacional necesita más dinero para enfrentar condiciones climáticas más secas de las previstas para este año, que impactan directamente en la generación de energía.

En diciembre de 2024, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) aprobó una estimación del costo de generación eléctrica en condiciones semisecas para el periodo de estiaje de 2025. En esa planificación se proyectó una inversión de USD 1 435 millones.

Lea también: El riesgo de apagones en Ecuador ha reducido por las condiciones climáticas, señalan expertos

Entre los principales rubros estaban: generación hidroeléctrica por 54,85 millones de dólares; termoeléctrica por 370,64 millones; no convencional con 105,81 millones y generación privada con 19,76 millones. A esos valores se sumaban otros costos fijos, variables y de operación que alcanzaban cerca de 880 millones de dólares.

En mayo de 2025, la misma agencia aprobó modificaciones a ese presupuesto. Reconoció que se necesitan al menos USD 671 millones adicionales para compensar la falta de generación hidroeléctrica durante la época de estiaje y el aumento de consumo ciudadano, que crece aproximadamente un 5 % cada año.

Con la nueva resolución, el Estado gastará hasta finales de año USD 183,9 millones por importación de energía desde Colombia, 340 millones por el arrendamiento de generación térmica —flotante y terrestre— y 147 millones de dólares por generación privada.

Revise además: Ecuador aumentó las importaciones de electricidad, aunque todavía no hay estiaje

Parte de este ajuste incluye un contrato firmado el 25 de agosto entre Elecaustro y la empresa turca Karpowership, para que la barcaza Murat Bey permanezca cuatro meses adicionales en el país, con una capacidad de generación de 99 megavatios.

La importación de energía y el alquiler de barcazas, al ser más costosos que la generación hidroeléctrica, incrementan el costo total de generación. A inicios de este año, producir un kilovatio hora representaba un costo de 4,42 centavos; actualmente está en 6,46 centavos.