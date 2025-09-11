El Gobierno requiere USD 671 millones adicionales para enfrentar la temporada seca este año

El Gobierno Nacional necesita más dinero para enfrentar condiciones climáticas más secas de las previstas para este año, que impactan directamente en la generación de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/estiaje-2025-menor-crisis-electrica-no-superada-OG10070790 target=_blank>energía</a></b>. En diciembre de 2024, la<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/riesgo-apagones-ecuador-reduccion-condiciones-climaticas-LG10078074 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/crisis-energetica-balance-ecuador-CG9976316 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><i></i>