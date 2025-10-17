Ecuador registra más contratos, pero también más despidos en 2025

El Ministerio del Trabajo asegura que entre enero y octubre de este año se han suscrito casi medio millón de nuevos contratos laborales, siendo las camaroneras, los supermercados y las constructoras los sectores que más empleo han generado.

Sin embargo, la composición de esos contratos revela una tendencia estructural hacia la flexibilidad: el contrato por obra o servicio (37,3 %) ya casi iguala al indefinido (38,8 %). Esto indica que las empresas optan por modelos de vinculación menos rígidos, buscando reducir costos laborales e indemnizatorios.

Lea también: El Consejo de Salarios deberá evaluar tres propuestas a la jubilación patronal

Los más recientes datos del Ministerio del Trabajo son más alentadores que las cifras reflejadas hasta agosto por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC): en Ecuador, solo el 35,1 % de su población (3,1 millones de personas) tiene un empleo adecuado. La cifra es ligeramente mayor a la de agosto del año pasado, cuando 2,9 millones de personas tenían un empleo adecuado. Eso para el Gobierno Nacional es un logro.

De acuerdo a la cartera de Trabajo, el apoyo del programa gubernamental Empleo Joven ha incidido en las nuevas contrataciones, pues uno de cada dos nuevos contratos corresponde a menores de 30 años, consolidando una renovación generacional en la fuerza laboral.

Por otra parte, la geografía del empleo mantiene su patrón histórico: Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro concentran la mayor parte de las oportunidades, mientras provincias como Loja, Chimborazo y Esmeraldas siguen rezagadas.