Economía
17 oct 2025 , 16:07

Ecuador registra más contratos, pero también más despidos en 2025

El país registra más contratos laborales, pero también un aumento del 40 % en las desvinculaciones.

   
    Imagen referencial. La expansión de los contratos temporales y la alta movilidad laboral reflejan un mercado dinámico pero aún frágil.( Cortesía Prefectura del Guayas )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
El Ministerio del Trabajo asegura que entre enero y octubre de este año se han suscrito casi medio millón de nuevos contratos laborales, siendo las camaroneras, los supermercados y las constructoras los sectores que más empleo han generado.

Sin embargo, la composición de esos contratos revela una tendencia estructural hacia la flexibilidad: el contrato por obra o servicio (37,3 %) ya casi iguala al indefinido (38,8 %). Esto indica que las empresas optan por modelos de vinculación menos rígidos, buscando reducir costos laborales e indemnizatorios.

Lea también: El Consejo de Salarios deberá evaluar tres propuestas a la jubilación patronal

Los más recientes datos del Ministerio del Trabajo son más alentadores que las cifras reflejadas hasta agosto por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC): en Ecuador, solo el 35,1 % de su población (3,1 millones de personas) tiene un empleo adecuado. La cifra es ligeramente mayor a la de agosto del año pasado, cuando 2,9 millones de personas tenían un empleo adecuado. Eso para el Gobierno Nacional es un logro.

De acuerdo a la cartera de Trabajo, el apoyo del programa gubernamental Empleo Joven ha incidido en las nuevas contrataciones, pues uno de cada dos nuevos contratos corresponde a menores de 30 años, consolidando una renovación generacional en la fuerza laboral.

Por otra parte, la geografía del empleo mantiene su patrón histórico: Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro concentran la mayor parte de las oportunidades, mientras provincias como Loja, Chimborazo y Esmeraldas siguen rezagadas.

Las desvinculaciones también crecieron

Entre enero y octubre de 2025, el Ministerio del Trabajo registró 932 838 actas de finiquito, lo que representa un incremento del 40 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 590 901 desvinculaciones laborales.

Las cifras sugieren que Ecuador experimenta una mayor rotación y temporalidad en los puestos de trabajo. El auge de contratos flexibles explica parcialmente este aumento.

Revise además: Ministerio del Trabajo permite acordar vacaciones o recuperar horas por el paro nacional en Ecuador

Finalmente, la expansión de los contratos temporales y la alta movilidad laboral reflejan un mercado dinámico pero aún frágil, en el que la recuperación se apoya en la flexibilidad más que en la consolidación del empleo formal.


Temas
empleos
Ministerio del Trabajo
despidos
