El empleo mejora, aunque crece la informalidad

Ecuador destaca la reducción del déficit fiscal de 7% a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) como una muestra de su gestión económica exitosa y haber empezado a poner la economía en orden. Sin embargo, todavía hay pendientes en materia de empleo.

Si bien el gobierno “ha hecho un esfuerzo por ordenar las cuentas fiscales” que se refleja en una disminución “importante” del déficit fiscal, el proceso no está acabado, dijo el director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), José Hidalgo.

Al cierre de 2022, recordó el analista, “la economía ecuatoriana sigue siendo más pequeña” que antes de la pandemia, lo que adjudicó al recorte de la inversión pública.

Hidalgo dijo a The Associated Press que si bien el consumo y el comercio internacional han aumentado, “el empleo sigue por debajo". El estancamiento de la inversión pública, justificó, "no ha sido compensada con suficiente inversión privada”.

El crecimiento económico de Ecuador en 2022 finalizará entre un 2,3% y 2,5%, lo que no implica una vuelta a la tendencia de crecimiento y a épocas de bonanzas. “No se ha sentido un cambio estructural que permita suponer que el crecimiento en adelante será mayor”, vaticinó.

Ecuador requeriría un crecimiento sostenido de entre 4% y 5% para que los ingresos de los ciudadanos mejoren y surjan nuevas fuentes de empleo, explicó Hidalgo.