Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja de la región, pero en las calles se contradice esa cifra

Diana López tiene 30 años y es economista. Lleva más de un año buscando <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/segunda-feria-empleo-quito-octubre-2025-AL10280022 target=_blank>empleo</a> en su profesión y ante la falta de oportunidades, hoy se desempeña como impulsadora. Trabajando en las calles 9 de Octubre<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-reducira-presupuesto-bonos-temporales-usd-256-millones-a-196-millones-MK10380590 target=_blank></a> <b></b> <b></b>