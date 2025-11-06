Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja de la región, pero en las calles se contradice esa cifra

Diana López tiene 30 años y es economista. Lleva más de un año buscando empleo en su profesión y ante la falta de oportunidades, hoy se desempeña como impulsadora.

Trabajando en las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo, en el centro de Guayaquil, relató lo difícil que ha sido conseguir un trabajo acorde a su formación.

Pero si para los jóvenes como ella resulta complicado acceder a un empleo estable, para las personas mayores de 40 años la situación es más difícil.

En la calle Luque y García Moreno, centro de Guayaquil, decenas de ciudadanos esperan cada día una oportunidad para laborar.

Segundo Jiménez lleva cuatro años buscando un trabajo fijo sin lograrlo y ya está por terminar este 2025.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador registra en 2025 una tasa de desempleo del 3,6 %, la más baja de la región, frente al 10 % de Colombia.

Sin embargo, el analista económico Fausto Ortiz advierte que esas cifras no reflejan la realidad del país, ya que no consideran el alto nivel de subempleo, una condición que afecta a miles de ecuatorianos que trabajan sin estabilidad ni ingresos adecuados.