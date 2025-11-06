Economía
06 nov 2025 , 09:28

Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja de la región, pero en las calles se contradice esa cifra

La economía del país sigue siendo frágil, el subempleo continúa en aumento y cada vez más personas optan por el emprendimiento para sobrevivir al día a día.

   
Diana López tiene 30 años y es economista. Lleva más de un año buscando empleo en su profesión y ante la falta de oportunidades, hoy se desempeña como impulsadora.

Trabajando en las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo, en el centro de Guayaquil, relató lo difícil que ha sido conseguir un trabajo acorde a su formación.

Lea: El gobierno reducirá el presupuesto de los bonos temporales, de USD 256 millones﻿, a USD 196 millones﻿

Pero si para los jóvenes como ella resulta complicado acceder a un empleo estable, para las personas mayores de 40 años la situación es más difícil.

En la calle Luque y García Moreno, centro de Guayaquil, decenas de ciudadanos esperan cada día una oportunidad para laborar.

Segundo Jiménez lleva cuatro años buscando un trabajo fijo sin lograrlo y ya está por terminar este 2025.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador registra en 2025 una tasa de desempleo del 3,6 %, la más baja de la región, frente al 10 % de Colombia.

Sin embargo, el analista económico Fausto Ortiz advierte que esas cifras no reflejan la realidad del país, ya que no consideran el alto nivel de subempleo, una condición que afecta a miles de ecuatorianos que trabajan sin estabilidad ni ingresos adecuados.

Quote

"Ahí es donde nuestros números son completamente distintos a la región o al mundo. El desempleo de las personas que ya desistieron su deseo de buscar trabajo es relativamente bajo, pero la otra gente está jugándosela todos los días en la línea de subempleo, donde el número es quizás arriba del 55 %", comentó Fausto Ortiz.

Lea: El incremento presupuestario de Ecuador en salud y educación solo queda en papel, ante falta de ingresos

Ortiz también señala que aunque el país ha recuperado el número de empleo adecuado que existía antes de la pandemia, más de tres millones, esto ocurrió recién ocho años después, lo que evidencia un déficit frente al crecimiento poblacional.

“A pesar de que en el año 2012 había seis millones y medio de personas en edad de trabajar, y hoy existen ocho millones y medio, esto significa que la población apta para laborar ha crecido en dos millones. Sin embargo, muy pocas personas —o casi ninguna— han conseguido empleo”, señaló Ortiz.

