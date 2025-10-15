Quito
12 000 personas buscan una de las 2 000 vacantes en feria de empleo en Quito

Entre los aspirantes hay quienes buscan trabajo desde hace cuatro años.

   
    Segunda feria de empleo en Quito, en el Centro de Exposiciones.( Municipio de Quito )
Desde antes de las 06:00 de este miércoles 15 de octubre, cientos de personas empezaron a formarse en los exteriores del Centro de Exposiciones Quito, hipercentro de la capital, para buscar una vacante disponible en la segunda Feria de Empleo en la capital.

Más de 12 000 personas están registradas y aspiran a obtener una de las 2 221 plazas disponibles en 88 empresas.

La fila empieza desde la puerta del Centro de Exposiciones y llega hasta el parque La Carolina.

Entre los aspirantes hay diferentes historias. Katherine contó que lleva cuatro años buscando trabajo desde que se graduó de administración de empresas y comunicación social.

Hay otros jóvenes que recién se graduaron del colegio y universidad y buscan su primera oportunidad laboral. También hay quienes se encuentran en el desempleo desde hace uno y tres años.

La feria de empleo empezó a las 09:00 y se desarrollará hasta las 16:00.

