Ecuador recibió un crédito de apoyo por USD 500 millones

Como parte de un crédito de apoyo, Ecuador recibió un desembolso por USD 500 millones. Así lo informó el Banco Central la tarde del miércoles 24 de diciembre de 2025.

Según la entidad, el crédito de apoyo a la balanza de pagos fue aprobado previamente por el Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).