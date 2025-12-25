Economía
25 dic 2025 , 16:03

Ecuador recibió un crédito de apoyo por USD 500 millones

El crédito de apoyo a la balanza de pagos fue aprobado previamente por el Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

   
Fuente:
Banco Central del Ecuador
user placeholder

Annabell Verdezoto
Como parte de un crédito de apoyo, Ecuador recibió un desembolso por USD 500 millones. Así lo informó el Banco Central la tarde del miércoles 24 de diciembre de 2025.

Según la entidad, el crédito de apoyo a la balanza de pagos fue aprobado previamente por el Directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

El financiamiento por parte del organismo, señaló el Banco Central, busca fortalecer la posición de liquidez externa del país. Además respalda la gestión del gobierno ecuatoriano que se ha orientado a preservar la estabilidad del entorno macroeconómico y a sostener la confianza en la economía nacional.

