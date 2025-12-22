SRI: cobro de impuestos vehiculares se suspende en los primeros días de enero 2026

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que el cobro de impuestos vehiculares del período fiscal 2026 estará suspendido desde el jueves 1 de enero hasta el miércoles 7 de enero.

Esta medida aplica también para los pagos correspondientes al Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Motorizados y al 1 % a la compra de vehículos usados y las tasas ANT y SPPAT que se recaudan en aplicación de los convenios suscritos con dichas entidades.

LEA: Finanzas debe USD 118,8 millones por devolución de IVA a adultos mayores

Mientras tanto, los contribuyentes sí pueden realizar el trámite respectivo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Desde el jueves 8 de enero, el servicio regresará a la normalidad en sus canales de atención: presenciales, electrónicos y en instituciones financieras.

La entidad explicó que durante la suspensión se realizarán "procesos de configuración y actualización del sistema" concerniente a esta recaudación.​​​

LEA: Jueza niega la acción de protección por retrasos en la devolución del IVA a adultos mayores