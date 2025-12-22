Economía
SRI: cobro de impuestos vehiculares se suspende en los primeros días de enero 2026

La entidad realizará "una actualización del sistema" durante esos días.

   
    Tránsito vehicular en Quito.( API )
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que el cobro de impuestos vehiculares del período fiscal 2026 estará suspendido desde el jueves 1 de enero hasta el miércoles 7 de enero.

Esta medida aplica también para los pagos correspondientes al Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Motorizados y al 1 % a la compra de vehículos usados y las tasas ANT y SPPAT que se recaudan en aplicación de los convenios suscritos con dichas entidades.

Mientras tanto, los contribuyentes sí pueden realizar el trámite respectivo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Desde el jueves 8 de enero, el servicio regresará a la normalidad en sus canales de atención: presenciales, electrónicos y en instituciones financieras.

La entidad explicó que durante la suspensión se realizarán "procesos de configuración y actualización del sistema" concerniente a esta recaudación.​​​

