Economía
08 dic 2025 , 20:22

Finanzas debe USD 118,8 millones por devolución de IVA a adultos mayores

El SRI se deslindó de alguna responsabilidad en los retrasos de los pagos y enfatizó que realiza los desembolsos una vez que el Ministerio de Finanzas transfiere el dinero.

   
    Una adulta mayor realiza un trámite en el SRI.( Televistazo )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El Ministerio de Finanzas debe USD 118,8 millones por devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.

Así consta en un documento del Servicio de Rentas Internas (SRI) cargado en el sistema de la Función Judicial el 28 de noviembre, en el contexto de una acción de protección que presentó un grupo de jubilados para que los pagos estén al día.

En dicho documento se indica que el SRI ha presentado ante Finanzas 32 solicitudes de asignación de fondos (...) "encontrándose varios pedidos pendientes de respuesta y acreditación".

Ahí se precisa que, con corte al 26 de noviembre, están pendientes USD 118,8 millones.

El SRI se deslindó de alguna responsabilidad en los retrasos de los pagos y enfatizó que realiza los desembolsos una vez que el Ministerio de Finanzas transfiere el dinero. "No está en poder del Servicio de Rentas Internas la decisión en cuanto a la asignación de fondos", reza el escrito y se agrega:

"A nivel operativo, en cuanto los fondos son acreditados por parte del MEF al SRI, inmediatamente la Administración Tributaria gestiona las acreditaciones de las resoluciones notificadas de manera cronológica en beneficio de los contribuyentes hasta el monto que alcance a cubrir el fondo transferido por dicha entidad MEF. Con la confirmación de las transferencias exitosas, el SRI concilia y actualiza la información de las nuevas solicitudes y solicita nuevamente la reposición de fondos para continuar cíclicamente con el proceso de acreditaciones.

Este 8 de diciembre, una jueza negó la acción de protección al grupo de jubilados y con ello, por el momento, no habrá disposición judicial para que la devolución del IVA a grupos prioritarios se ponga al día.

