Economía
30 sep 2025 , 18:57

Ecuador evitó pagar USD 214 millones tras ganar un arbitraje internacional

El arbitraje fue iniciado por la empresa estadounidense Lynton Trading, que alegaba supuestas afectaciones derivadas de la prohibición de funcionamiento de casinos en el país.

   
    Mesa de juegos en un casino.( Foto: Internet )
Ecuador ganó un arbitraje internacional y evita así el pago de USD 214 millones. La Corte Permanente de Arbitraje desechó el caso iniciado por la empresa estadounidense Lynton Trading, que alegó supuestas afectaciones derivadas de la prohibición de funcionamiento de casinos en el país, tras la consulta popular de 2011.

En su demanda, presentada al amparo del tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, Lynton sostuvo que las regulaciones adoptadas representaban un trato injusto y una expropiación indirecta de sus inversiones en el país.

Lea: Consulta popular 2025 | La Corte Constitucional dio paso a la pregunta que busca el regreso de los casinos en Ecuador

La Procuraduría General del Estado, que lideró la defensa de Ecuador, probó que Lynton no cumplía los requisitos del ese tratado, pues no tenía actividad económica real en Estados Unidos.

El tribunal acogió esa argumentación y declinó tener jurisdicción sobre el caso, por tratarse de una inversión no protegida, lo que implica la terminación del proceso.

Le puede interesar: Daniel Noboa reformuló las preguntas sobre casinos, registro de violadores y competencias del CPCCS

El fallo no solo desestimó el millonario reclamo, sino que además ordenó a Lynton pagar el 80 % de los costos del arbitraje, lo que representa USD 1,4 millones a favor del estado ecuatoriano.

