Ecuador evitó pagar USD 214 millones tras ganar un arbitraje internacional

<b>Ecuador ganó un arbitraje internacional</b> y <b>evita</b> así el pago de <b>USD 214 millones</b>. La <b>Corte Permanente de Arbitraje </b>desechó el caso iniciado por la empresa <b>estadounidense Lynton Trading</b>, que alegó <b>supue</b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-daniel-noboa-propone-cambios-sobre-casinos-seguridad-y-trabajo-YX9891515 target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-corte-constitucional-pregunta-casino-HI10187606 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-reformulo-preguntas-sobre-casinos-registro-violadores-competencias-cpccs-FI10091620 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>