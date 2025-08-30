Economía
Cyberday.ec 2025 rompe récords con ventas de más de USD 25 millones en Ecuador

La edición 23 del evento digital, organizado por la CECE, registró incremento del 177 % en tráfico y participación masiva de consumidores en todo el país.

   
    Las ventas en Internet tuvieron gran acogida durante este año.( Foto de rupixen en Unsplash )
Cyberday.ec, organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), concluyó su edición 23 con resultados sin precedentes para el comercio digital en Ecuador.

Durante tres días de evento, los consumidores realizaron compras por más de USD 25 millones, destacando las categorías de movilidad, electro, infantil y escolar, seguidas por moda, tecnología, deporte, salud, turismo, hogar y belleza.

La participación masiva de los usuarios y un incremento del 177 % en el tráfico hacia las marcas participantes, sumado a una tasa récord de 26 % de participación, confirman el impacto y la relevancia de este evento digital a nivel nacional.

Entre los comercios participantes se incluyeron marcas nacionales e internacionales consolidando a Cyberday.ec como un espacio de gran alcance para todo tipo de comercios y consumidores.

"Cyberday.ec demuestra el crecimiento exponencial del comercio digital en Ecuador y cómo la conexión entre marcas y consumidores se fortalece cada año. Estamos muy satisfechos con los resultados y con la respuesta de los usuarios, lo que nos motiva a seguir impulsando la digitalización del comercio nacional", mencionó Leonardo Ottati, presidente de la CECE

El evento, desarrollado completamente en línea a través de la plataforma oficial www.cyberday.ec, tuvo alcance en varias provincias del país, incluyendo Guayaquil, Quito y Manta, reflejando una participación nacional.

Los usuarios que más participaron se ubicaron principalmente en los rangos de edad de 25 a 34 años y de 35 a 44 años, evidenciando una fuerte presencia de consumidores adultos jóvenes y de mediana edad.

La próxima edición se realizará del 18 al 20 de noviembre de 2025, continuando con la misión de fortalecer la conexión entre consumidores y marcas e impulsar el crecimiento del comercio electrónico en el país.

