Cuenca tendrá una feria de empleo que tendrá 600 vacantes laborales

Cuenca tendrá una feria de empleo este miércoles 12 de noviembre en la que se ofrecerán 600 vacantes laborales.

El evento se denomina Feria Nuevo Empleo Cuenca 2025 y se realizará de 09:00 a 14:00 en el Salón Yanuncay, del Centro de Convenciones Mall del Río.

Más de 40 empresas e instituciones abrirán vacantes y realizarán procesos de selección en un solo lugar.

Entre las empresas que participarán constan la Universidad del Azuay, Consuplast, Proauto, entre otros.

El evento es organizado por el Ministerio de Trabajo con el apoyo de GO Corp.

