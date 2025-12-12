Economía
Estos son los requisitos y los pasos que debes seguir para aplicar al crédito Miti-Miti del Gobierno

Roberto Luque, ministro de Infraestructura, sostuvo que esta iniciativa tiene un financiamiento internacional de USD 600 millones. Aquí te contamos los detalles de este programa crediticio.

   
    Imagen de una persona sosteniendo un cartel del Crédito Miti-Miti.( Presidencia de la República )
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) está ejecutando el programa Miti-Miti, una iniciativa que consiste en brindar un apoyo económico desde el Estado ecuatoriano a las familias que desean adquirir su casa propia, a través de un crédito hipotecario.

El ministro Roberto Luque explicó que el proyecto permite que la ciudadanía pueda comprar viviendas de interés social o público, valoradas entre USD 40 mil y USD 107 mil, con una entrada del 5 % a un plazo de 25 años, mediante un subsidio de la tasa de interés, que se ofrece en 4,99 %.

"Normalmente en un proyecto inmobiliario la entrada es del 20 % al 30%. Una casa de USD 50 000 pasas a tener una entrada de USD 15 000 o USD 10 000o a una de USD 2 500, que es mucho más fácil obtener", ha mencionado en entrevistas radiales.

Así, desde el MIT indican que, al poner dinero en un fideicomiso para los constructores de un proyecto inmobiliario, el Gobierno comparte la responsabilidad del financiamiento de la tasa de interés, aportando el 50 %, y el beneficiario cubre el otro 50 %.

Luque señaló que tienen un monto de USD 602 millones para financiar este programa, tras recibir préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Requisitos y pasos a seguir

La Cartera de Estado indica que se debe ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente, visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias para obtener una vivienda social o pública a través del crédito Miti-Miti. Asimismo, se debe contar con un buen historial crediticio y no tener propiedades a nombre propio.

Indican a los interesados que pueden revisar la lista de proyectos habitacionales para que encuentren el que más se ajusta a sus expectativas y negociaciones.

Posterior a eso, la ciudadanía puede acudir a cualquiera de las entidades financieras asociadas con el programa para solicitar el crédito: Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha o Mutualista Azuay.

Así solo queda cumplir los requisitos establecidos por el ente rector de la política y regulación financiera, así como los requisitos específicos de la institución financiera o de la economía popular y solidaria donde se solicite el crédito hipotecario con tasa de interés preferencial.

