El galón de diésel será de USD 2,76 hasta el 11 de enero 2026; estos son los nuevos precios de los combustibles

Desde el 12 de diciembre y hasta el 11 de enero, el precio del diésel será de USD 2,760 el galón, anticipó Oswaldo Rosero, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

Es decir que, en comparación con el mes anterior, hay una reducción de 0,032 centavos de dólar.

El nuevo precio se conoce luego de que el presidente Daniel Noboa firmara el decreto N.º. 242 con el cual reformó la fórmula de cálculo para los precios de los combustibles en Ecuador.

Asimismo, el precio del galón del diésel bajó, como había anunciado Noboa en octubre, tras el paro de la Conaie.

De acuerdo a Petroecuador, también se prevé una reducción en las gasolinas Extra y Ecopaís, de USD 2,84 a USD 2,73, es decir, 11 centavos menos.

Mientras que la gasolina Súper de 95 octanos subirá 13 centavos, pasando de USD 3,40 a USD 3,53.

