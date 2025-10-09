Economía
Expresos y otros transportistas también recibirán compensaciones por el alza del diésel

El Ministerio de Infraestructura y Transporte ha destinado USD 50 millones para el pago de estos bonos durante tres meses.

   
El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este jueves 9 de octubre un nuevo decreto con el que oficializa la entrega de más compensaciones económicas por la eliminación del subsidio del diésel. Los nuevos beneficiarios serán propietarios de expresos escolares e institucionales, así como transportistas de carga pesada, carga liviana y propietarios de transporte mixto.

El ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque, había anunciado desde inicios de mes una compensación para este segmento de transportistas. De manera preliminar, el MIT adelantó a Ecuavisa.com que ha destinado USD 50 millones para el pago de estos bonos durante tres meses.

A la cartera de Estado se le consultó cuánto dinero podría recibir cada beneficiario y cuántos podrían resultar favorecidos, pero señalaron que "están cuadrando detalles técnicos".

Los beneficiarios recibirán la compensación mediante transferencia bancaria o podrán cobrar en efectivo en agencias de bancos del Estado.

El sector del transporte comercial había sido excluido de las compensaciones que inicialmente dio el gobierno a 23 000 dueños de buses de servicio urbanos, interprovincial e intraprovincial.

