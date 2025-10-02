Economía
02 oct 2025 , 16:59

Celec desvincula a un asesor por presunto conflicto de intereses con Progen

Se trata de José Antonio Saud, hermano de Karla Saud, quien era gerenta de Progen para Latinoamérica.

   
Fuente:
propia
user placeholder

Diego Cuenca
Canal WhatsApp
Newsletter

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que administró dos contratos de Progen, enfrenta nuevos cuestionamientos.

Se trata de un presunto conflicto de intereses porque José Antonio Saud trabajó como jefe corporativo de asesoría y contratos en el departamento jurídico de Celec. Y él es hermano de Karla Saud, quien era gerenta de Progen para Latinoamérica, cuando la compañía estadounidense se benefició de dos acuerdos por USD 149 millones para instalar dos termoeléctricas para Guayas y Los Ríos, que finalmente no culminaron.

Karla Saud fue quien el pasado 20 de mayo en una rueda de prensa justificó las razones por las que ambas obras tenían retrasos.

Celec reaccionó a esos señalamientos y este miércoles 1 de octubre en su cuenta de la red social X escribió sobre su colaborador:

"Hemos procedido a su desvinculación y a enviar la posible alerta de conflicto de intereses a la Secretaría General de Integridad Pública".

LEA: Celec perdió un arbitraje con ATM, la empresa que aún no entrega la termoeléctrica Esmeraldas III

Contratos derivaron en el caso Apagón

Esta revelación sale un mes después de 32 allanamientos que realizó la Fiscalía y la Policía que investiga peculado contra una docena de personas entre ellas exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa que participaron en la contratación de generación eléctrica entre Celec y la empresa Progen y cuyo caso fue denominado Apagón.

Aunque los contratos se terminaron de manera unilateral por parte del Gobierno, las obras Salitral y Quevedo de 150 megavatios no terminaron de construirse y ahora están paralizadas mientras se desarrolla esa indagación.

La vocera de la Presidencia de la República hace un mes aseguró que Celec iba a retomar la instalación de esas termoeléctricas luego de conocer el estado de los generadores. Ese detalle está descrito en un informe que fue entregado a la Fiscalía para las investigaciones y hasta el momento no están operativas.

LEA: Celec contrató una empresa para que haga un peritaje a los equipos de Progen

Temas
CELEC
conflicto de intereses
Progen
desvinculación
Ecuador
Noticias
Recomendadas