Celec desvincula a un asesor por presunto conflicto de intereses con Progen

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que administró dos contratos de Progen, enfrenta nuevos cuestionamientos.

Se trata de un presunto conflicto de intereses porque José Antonio Saud trabajó como jefe corporativo de asesoría y contratos en el departamento jurídico de Celec. Y él es hermano de Karla Saud, quien era gerenta de Progen para Latinoamérica, cuando la compañía estadounidense se benefició de dos acuerdos por USD 149 millones para instalar dos termoeléctricas para Guayas y Los Ríos, que finalmente no culminaron.

Karla Saud fue quien el pasado 20 de mayo en una rueda de prensa justificó las razones por las que ambas obras tenían retrasos.

Celec reaccionó a esos señalamientos y este miércoles 1 de octubre en su cuenta de la red social X escribió sobre su colaborador:

"Hemos procedido a su desvinculación y a enviar la posible alerta de conflicto de intereses a la Secretaría General de Integridad Pública".

