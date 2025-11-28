Tras la cancelación de seis aerolíneas en Venezuela, ¿qué opciones quedan para volar desde Ecuador?

Hasta inicios de 2025, según estimaciones de Acnur, Ecuador acogía a más de 400 mil venezolanos, y con la temporada navideña, varios optan para regresar a su nación para visitar a su familia.

Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro revocó ayer 27 de noviembre el derecho de tráfico aéreo a seis aerolíneas: la portuguesa TAP, la española Iberia, la brasileña GOL, la colombiana Avianca, la chilena-brasileña Latam y la turca Turkish.

De esta manera, los venezolanos alrededor del mundo tienen menos vías para regresar a sus países. ¿Cuáles son las opciones que quedan en Ecuador?

Ya desde octubre de 2024, se había eliminado la ruta que ofrecía desde Quito la aerolínea estatal venezolana Conviasa, pues solicitó ante las autoridades aeronáuticas ecuatorianas el retiro de su permiso por cuestiones operativas. Esa era la aerolínea más asequible.

Así, solo quedaban Latam, Avianca y Copa Airlines, mediante vuelos con escala en Colombia y Panamá. Pero, tras el ultimátum de esta semana, solo quedan viajes disponibles desde Guayaquil y Quito a la nación caribeña mediante Copa.

La escasa oferta ha provocado que solo un viaje de ida a Caracas, con escala en Ciudad de Panamá, cueste USD 1 100 la siguiente semana desde Guayaquil y más de USD 1 200 desde Quito.