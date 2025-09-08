Vacunas que necesitarán los ecuatorianos para viajar al extranjero

Los ecuatorianos que viajen al extranjero deberán cumplir con diferentes requisitos de vacunación según el destino. En la mayoría de países las vacunas no son obligatorias, pero sí altamente recomendadas, mientras que en otros casos, como la fiebre amarilla, se exige el certificado internacional de inmunización.

En el caso de Colombia, la vacunación contra la fiebre amarilla no es restrictiva a nivel nacional, pero sí obligatoria para quienes ingresen a zonas de muy alto riesgo como el Parque Tayrona, la Sierra Nevada de Santa Marta o la Amazonía. El certificado debe presentarse en aeropuertos y terminales.

En Brasil, la inmunización contra la fiebre amarilla tampoco es obligatoria, aunque especialistas recomiendan vacunarse contra esta y otras enfermedades como malaria, rabia, gripe H1N1 y dengue.

