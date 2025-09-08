Vacunas que necesitarán los ecuatorianos para viajar al extranjero

Los ecuatorianos <b>que viajen al </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/extranjero target=_blank>extranjero</a><b> deberán cumplir con diferentes requisitos de vacunación según el destino</b>. En la mayoría de países las vacunas no son obligatorias, pero sí altamente<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/colombia target=_blank></a><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fiebre-amarilla target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/enfermedades target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/hospitales-publicos-iess-deficit-medicos-FG10072061 target=_blank></a>