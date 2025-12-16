Las autoridades hallan posibles inconsistencias en el metraje del papel higiénico que se consume en instituciones

Medidas preventivas contra diversas empresas se aplicaron tras detectar indicios que el metraje anunciado del papel higiénico institucional no coincide con su metraje real. Estas medidas fueron implementadas dentro una investigación abierta para determinar si la información entregada al público cumple con los estándares de veracidad exigidos por la normativa.

Lo informó Superintendencia de Competencia Económica (SCE), este martes 16 de diciembre de 2025. Con la nueva disposición se busca garantizar un mercado transparente y frenar posibles prácticas que afecten a los consumidores.

En la verificación se vio que el metraje especificado en la etiqueta coincida con el metraje que realmente recibe el consumidor.

