16 dic 2025 , 11:47

Las autoridades hallan posibles inconsistencias en el metraje del papel higiénico que se consume en instituciones

Lo indicó hoy, 16 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Competencia Económica tras una investigación para analizar si se cumple con los estándares exigidos por la normativa. Corresponde al papel que se consume en colegios, centros comerciales y demás entidades.

   
    Imagen referencial de una persona llevando rollos de papel higiénico. ( Freepik )
Medidas preventivas contra diversas empresas se aplicaron tras detectar indicios que el metraje anunciado del papel higiénico institucional no coincide con su metraje real. Estas medidas fueron implementadas dentro una investigación abierta para determinar si la información entregada al público cumple con los estándares de veracidad exigidos por la normativa.

Lo informó Superintendencia de Competencia Económica (SCE), este martes 16 de diciembre de 2025. Con la nueva disposición se busca garantizar un mercado transparente y frenar posibles prácticas que afecten a los consumidores.

En la verificación se vio que el metraje especificado en la etiqueta coincida con el metraje que realmente recibe el consumidor.

Sanciones

Si se comprueban las distorsiones, la SCE puede ordenar medidas correctivas como la modificación obligatoria y visible de la información ofrecida al público.

La ley impone multas de hasta el 12% del volumen total de negocios a los operadores económicos involucrados. El proceso se desarrolla con reserva, conforme a la normativa vigente, por lo que la SCE no adelantará detalles mientras la investigación permanezca activa.

