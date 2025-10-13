Ecuador
13 oct 2025 , 07:18

Un restaurante de Guayaquil fue clausurado por la presencia de roedores

Los técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), detectaron plagas e insalubridad en el local ubicado en el norte.

   
  • Un restaurante de Guayaquil fue clausurado por la presencia de roedores
    Técnicos de la Arcsa clausuraron un restaurante de asados en el norte de Guayaquil.( Arcsa )
Fuente:
Arcsa
user placeholder

Annabell Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Un restaurante fue clausurado en Guayaquil por personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). La entidad publicó un video de la inspección realizada el domingo 12 de octubre de 2025.

Los técnicos detectaron la presencia de roedores en el área de la cocina. Sobre el refrigerador había una caja con residuos orgánicos de esa plaga.

Lea también: Arcsa detecta productos naturales caducados en bodega de la Aduana en Quito.

De acuerdo a la Arcsa, en la cocina había grasa acumulada y cables eléctricos expuestos. Además mal almacenamiento de alimentos.

El establecimiento, ubicado en el sector de Sauces 4, fue clausurado. La entidad señaló que la medida es hasta que los propietarios tomen las medidas correctivas.

Revise: La AME pide una prórroga para crear nuevos mecanismos de cobro de recolección de basura.

Temas
ARCSA
insalubridad
local clausurado
Guayaquil
Noticias
Recomendadas