Un restaurante de Guayaquil fue clausurado por la presencia de roedores

Un restaurante fue clausurado en Guayaquil por personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). La entidad publicó un video de la inspección realizada el domingo 12 de octubre de 2025.

Los técnicos detectaron la presencia de roedores en el área de la cocina. Sobre el refrigerador había una caja con residuos orgánicos de esa plaga.