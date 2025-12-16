Economía
16 dic 2025 , 11:22

El aumento del salario básico incidirá en la población que tiene un trabajo formal en el sector privado

En Ecuador 3,2 millones de personas cuentan con un empleo adecuado, pero solo un porcentaje de esta cifra gana el salario básico unificado (BSU)

   
  • El aumento del salario básico incidirá en la población que tiene un trabajo formal en el sector privado
    Foto referencial a trabajadores del sector privado ( Internet )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población ecuatoriana en edad de trabajar supera los 13 millones de personas, de las cuales 3,2 millones cuentan con empleo adecuado. Esta categoría hace referencia a trabajos que cumplen condiciones mínimas de jornada y remuneración, reguladas por el Ministerio del Trabajo.

LEA: El salario básico subirá a USD 482 en 2026, tras acuerdo entre empleadores y trabajadores

De estos 3,2 millones de trabajadores, el 50,6 % pertenece al sector privado, con un salario mensual de al menos USD 445, según el último informe del INEC, de octubre de 2025. En tanto, el 41,4 % corresponde al sector independiente, cuyos ingresos mensuales alcanzan los USD 350, mientras que el 7,9 % trabaja en el sector público, con una remuneración promedio de USD 982 al mes.

Con base en estas cifras, se calcula que el aumento del salario básico unificado incidirá, principalmente, en esta porción de 1 080 471 ciudadanos que pertenece al sector privado. El lunes 15 de diciembre, tras el acuerdo entre empleadores y empleados, el nuevo salario quedó establecido para 2026 en USD 482, lo que representa un incremento de USD 12 en comparación con 2025.

Esto significa que dentro del 33,5 % de los ecuatorianos con empleo adecuado están las personas que se beneficiarán, en mayor medida, de este ajuste salarial. Ellos se concentran en el sector privado, mientras que el sector público, aunque ofrece una mejor remuneración, agrupa a un porcentaje menor de personas que prestan sus servicios en entidades estatales.

LEA: Cuatro de cada diez trabajadores no reciben el décimo tercer sueldo, según estudio de Multitrabajos

Otras estadísticas del INEC revelan que 730 681 ciudadanos se encuentran en la categoría de trabajo no remunerado, 1 723 617 personas están en situación de subempleo, y 276 966 ciudadanos permanecen sin empleo en el Ecuador

¿Qué valores suben con el aumento del salario básico?

Tras el acuerdo entre representantes de empleadores y empleados, el sueldo básico unificado (SBU) de 2026 tendrá un incremento de USD 12, fijándose en USD 482.

Esta alza incidirá en el cálculo de las multas de tránsito, las pensiones alimenticias y la aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros valores que se calculan en función de porcentajes del salario básico unificado.

Temas
desempleo
Ministerio de Trabajo
salario básico
trabajadores
sector privado
aumento SBU
empleo
empleo formal
aumento del salario mínimo
Ecuador
Noticias
Recomendadas