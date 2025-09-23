Economía
América Latina y Ecuador enfrentan un retraso tecnológico que limita su desarrollo

El Banco Mundial advierte que la falta de innovación y adopción de nuevas tecnologías, junto con deficiencias en educación, frenan el crecimiento económico y productivo de la región.

   
América Latina y el Caribe han perdido más que décadas de desarrollo económico, han perdido un siglo. Así lo advierte el Banco Mundial en su informe Recuperar el siglo perdido de crecimiento, donde señala que el principal obstáculo ha sido la incapacidad de la región para aprender a aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías.

En Ecuador el panorama es preocupante, la adopción de tecnologías ha sido lenta y parcial, a lo poco que se incorpora no se le saca todo el provecho que se podría y eso explica el 83 % de la brecha de productividad frente a países como Japón, España o Suecia.

Solo el 3 % de las empresas ecuatorianas usan tecnología extranjera con licencia y la inversión en investigación y desarrollo apenas alcanza el 0,4 % del Producto Interno Bruto, seis veces menos que el promedio mundial.

Pero el problema va más allá de la tecnología, el informe revela que solo la mitad de los graduados universitarios en Ecuador tiene competencias básicas en aritmética y sin capital humano, no hay innovación.

El Banco Mundial propone un cambio integral: fortalecer la educación, mejorar las capacidades internas de las empresas y crear un entorno que facilite el aprendizaje y la adopción de tecnologías, porque en el mundo, en estos tiempos, lo importante no es qué produce un país sino cómo lo produce. Eso lo entendieron los países del Sudeste Asiático y de esas experiencias tampoco se ha sacado provecho.

